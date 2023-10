Αθλητικά

Euro 2024 - Εθνική Ελλάδος: Ο “δρόμος” της πρόκρισης περνά από τα play off του Nations League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Εθνική Ελλάδος έχασε τον αγώνα με την Ολλανδία, αλλά όχι και την ευκαιρία για πρόκριση.

-

Η Εθνική Ελλάδας δεν τα κατάφερε απέναντι στην Ολλανδία, «λυγίζοντας» με 1-0 στις καθυστερήσεις με το εύστοχο πέναλτι του Βίρτζιλ Φαν Ντάικ κι αν δεν έρθουν τα... πάνω-κάτω στις τελευταίες δύο αγωνιστικές του 2ου προκριματικού ομίλου, θα τερματίσει στην 3η θέση του γκρουπ κι εκτός της πρώτης δυάδας που προκρίνεται απευθείας στα τελικά του EURO 2024.

Θα έχει εντούτοις κι άλλη μία (μεγάλη) ευκαιρία για να διεκδικήσει ένα «εισιτήριο» για τα γήπεδα της Γερμανίας μέσα από το μονοπάτι των play off του Nations League (έχοντας τερματίσει πρώτη στον όμιλό της στη League C) και ήδη -εκτός απροόπτου- γνωρίζει από τώρα τους αντιπάλους που θα βρει μπροστά της.

Εφόσον τελικά η Ελλάδα βρεθεί στα play off, τότε θα αγωνιστεί πρώτα με μία άλλη Εθνική που ψάχνει τη δική της δεύτερη ευκαιρία κι αυτή όπως όλα δείχνουν θα είναι το Καζακστάν, που θα αποτελέσει τον πρώτο αντίπαλό της στα ημιτελικά των play off, με τον αγώνα να πραγματοποιείται στην OPAP Arena.

Οι Καζάκοι βρίσκονται στην 4η θέση του 8ου ομίλου, 4 βαθμούς μακριά από την κορυφή. Η Σλοβενία και η Δανία έχουν από 16 βαθμούς, η Φινλανδία και το Καζακστάν από 12 βαθμούς, με τους Καζάκους να έχουν τελευταίο εντός έδρας αγώνα κόντρα στο Σαν Μαρίνο και να ολοκληρώνουν τα προκριματικά του εκτός έδρας με τη Σλοβενία.

Εφόσον η κατάσταση στον 8ο όμιλο εξελιχθεί φυσιολογικά και το Καζακστάν δεν πάρει -απ’ το πουθενά- μία απ’ τις πρώτες δύο θέσεις, θα παίξει ημιτελικό play off με την Ελλάδα. Αν τώρα κάνει τη σούπερ... έκπληξη, στη θέση του θα «μπει» το Λουξεμβούργο και τη θέση στον άλλο ημιτελικό με τη Γεωργία θα πάρει το Αζερμπαϊτζάν.

Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή την στιγμή στο... τραπέζι (αλλά ενδέχεται να αλλάξουν ανάλογα με την εξέλιξη των δύο τελευταίων αγωνιστικών των προκριματικών του EURO 2024), οι δύο ημιτελικοί στα play off του Nations League διαμορφώνονται ως εξής:

21/03/2024: Γεωργία- Λουξεμβούργο

21/03/2024: Ελλάδα-Καζακστάν

Τελικός (26/03/2024): Γεωργία ή Λουξεμβούργο - Ελλάδα ή Καζακστάν (η έδρα θα αποφασιστεί κατόπιν κλήρωσης).

Επιλαχούσες ομάδες είναι το Αζερμπαϊτζάν, το Κόσοβο, η Βουλγαρία, τα Νησιά Φερόε και η Εσθονία, ενώ απευθείας πρόκριση (μέσω των προκριματικών του EURO 2024) απ’ τις ομάδες που τερμάτισαν στην κορυφή των ομίλων της League C του Nations League, έχει πάρει ως τώρα η Τουρκία και είναι ένα βήμα απ’ το να το πετύχει και η Σλοβακία.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Κοιτούσε την προπόνηση παιδιών σε κολυμβητήριο και αυνανιζόταν

Σε συναγερμό η Ευρώπη μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στις Βρυξέλλες

Μουτζούρης κατά ΝΔ: Ποτέ δεν ένιωσα ξανά τέτοια απόπειρα ευτελισμού