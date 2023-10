Αθλητικά

Ελλάδα – Ολλανδία: Λύγισε από την… άσπρη βούλα η “γαλανόλευκη”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προσπάθησε να πάρει την νίκη που θα την έφερνε μια ανάσα από τα γήπεδα της Γερμανίας το επόμενο καλοκαίρι, αλλά υποτάχθηκε στην ανωτερότητα των «οράνιε»

-

Η Εθνική έχασε από την Ολλανδία 1-0 με (αυστηρό) πέναλτι που κέρδισε ο Ντούμφρις κι εκτέλεσε ο Φαν Ντάικ στο 90΄+3 και, ουσιαστικά, αποχαιρέτησε το στόχο της απευθείας πρόκρισης στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος 2024. Η νίκη των «Οράνιε» στην (κατάμεστη) OPAP Arena τους φέρνει ισόβαθμους της ελληνικής ομάδας στους 12 βαθμούς, αλλά με παιχνίδι λιγότερο και με πολύ ευνοϊκό πρόγραμμα ως τη λήξη του Β΄ προκριματικού ομίλου.

Η ομάδα του Ρόναλντ Κούμαν θα παίξει εντός έδρας με την Ιρλανδία κι εκτός με το Γιβραλτάρ, την ώρα που η «γαλανόλευκη» θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της εντός έδρας μεν, αλλά με αντίπαλο τη Γαλλία. Πλέον, η Εθνική ομάδα θα επιδιώξει να κερδίσει το εισιτήριο για τα τελικά της Γερμανίας μέσω του Nations League.

Η Ελλάδα ξεκίνησε με ενθουσιασμό και τον παλμό που έδινε στους παίκτες της η κατάμεστη OPAP Arena, αλλά δεν κατάφερε να δημιουργήσει τις φάσεις που θα απειλούσαν την εστία του Φερμπρούχεν. Μετά το πρώτο τέταρτο ο Κούμαν ανέβασε ψηλά τον στόπερ Χερτράουντα και δημιούργησε υπεραριθμία στο κέντρο, με αποτέλεσμα οι Ολλανδοί να πάρουν την κατοχή και να πιέσουν την ελληνική άμυνα, που αδράνησε χαρακτηριστικά 2-3 φορές σε μια επαναλαμβανόμενη φάση.

Ήταν σε εκτελέσεις κόρνερ από αριστερά, με την μπάλα να καταλήγει διαρκώς στον ευρισκόμενο εκτός περιοχής Ράιντερς, ο οποίος με το πολύ καλό δεξί του απείλησε άμεσα στο 19΄ με την μπάλα να περνά μόλις άουτ, ενώ στο 21΄ και σε φάση «καρμπόν» ο Βλαχοδήμος επέλεξε να αποκρούσει απομακρύνοντας, καθώς το σουτ του Ολλανδού ήταν πολύ δυνατό.

Τέσσερα λεπτά αργότερα η απειρία του Κουλιεράκη απέφερε πέναλτι για τους «Οράνιε», όταν ο νεαρός αμυντικός τράβηξε από τη φανέλα τον Φαν Ντάικ στην περιοχή, αλλά και ο αμυντικός της Λίβερπουλ είχε κάνει το ίδιο. Ο Ερνάντεθ έδειξε την άσπρη βούλα, ο Μουνουέρα επιβεβαίωσε μέσω VAR το ορθόν της απόφασης αλλά ο Βλαχοδήμος νίκησε τον Βέγκχορστ στο 28΄ και κράτησε απαραβίαστη την ελληνική εστία.

Να σημειωθεί ωστόσο ότι ο καταλογισμός του κόρνερ απ΄ όπου ξεκίνησε η φάση που απέφερε την εσχάτη των ποινών ήταν λανθασμένος, καθώς στην αρχική απόκρουση του Ρέτσου η μπάλα είχε βγει άουτ από το πόδι του Ολλανδού παίκτη.

Ένα λεπτό πριν τη συμπλήρωση των πρώτων 45 ένα μεγάλο λάθος του Ρότα, που αρχικά κάλυψε τους Ολλανδούς και στη συνέχεια έχασε τη φάση στη βαθιά διαγώνια μπαλιά του Φαν Ντάικ, έφερε τον Μπεργκβάιν να πιάνει «σκαστό» σουτ, που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Βλαχοδήμος.

Κάπως έτσι οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια, με τους Κουρμπέλη και Μάνταλο να έχουν δεχθεί κίτρινη κάρτα και να χάνουν τον τελευταίο αγώνα, με την Γαλλία. Το δεύτερο μισό ξεκίνησε με τον Μάλεν αντί του Χερτάουντα και τον Κούμαν να γυρίζει σε σχηματισμό 4-2-3-1.

Ξεκίνησε όμως και με τρικυμία για την Εθνική, με τον Μαυροπάνο να υποπίπτει σε δύο πολύ μεγάλα λάθη, αρχικά «πουλώντας» φθηνά την μπάλα και δίνοντας την ευκαιρία στον Μπεργκβάιν να σουτάρει και τον Βλαχοδήμο να αποκρούσει σωτήρια σε κόρνερ (47΄), ενώ στη δεύτερη περίπτωση το σουτ του Σίμονς έφυγε δίπλα από το αριστερό δοκάρι (52΄).

Στο ενδιάμεσο (50΄) η Ελλάδα είχε τη δική της μεγάλη στιγμή, που ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει σηκώσει την «Αγιά Σοφιά» στο πόδι αν ο Ιωαννίδης δεν επιδίωκε (ανεπιτυχώς) να αιφνιδιάσει τον Φερμπρούχεν από δύσκολη θέση και γωνία, στην εξαιρετική φάση που ο ίδιος δημιούργησε, αντί να επιλέξει την πάσα στον Μασούρα που ακολουθούσε σε θέση σέντερ φορ.

Με τη συμπλήρωση μιας ώρας ο Πογέτ ακολούθησε τον Κούμαν αλλάζοντας τη διάταξη σε 4-2-3-1 (από το αρχικό 3-5-2), με τον Κουλιεράκη να δίνει τη θέση του στον Σιώπη και τους Φούντα, Μπουχαλάκη να αντικαθιστούν αντίστοιχα Μπακασέτα και Κουρμπέλη.

Η τακτική αναθεώρηση του αγώνα είχε όφελος για την ελληνική ομάδα γιατί οι γραμμές της ήρθαν πιο κοντά, η μεσαία γραμμή «γέμισε» και η πίεση που δεχόταν μειώθηκε αισθητά. Προϊόντος του χρόνου, βεβαίως, οι φιλοξενούμενοι φάνηκε πως δεν ήθελαν να ρισκάρουν με το να βρίσκονται διαρκώς στην επίθεση, καθώς ένα ελληνικό γκολ θα μπορούσε να αποδειχθεί καταστροφικό γι΄ αυτούς.

Στο 77΄ ο Γιακουμάκης πέρασε στη θέση του Μασούρα και η διάταξη άλλαξε ξανά, αυτή τη φορά σε 4-4-2, με τους Φούντα και Μάνταλο στα άκρα της μεσαίας γραμμής. Ο Πογέτ τα έπαιζε όλα για όλα και τέσσερα λεπτά αργότερα πέρασε στο παιχνίδι και τον Παυλίδη αντί του Μάνταλου, παίζοντας πια για το υπολειπόμενο διάστημα με τρεις επιθετικούς.

Κι ενώ ήταν πια η Ελλάδα που πίεζε ασφυκτικά τους Ολλανδούς για το γκολ της νίκης, στο 89ο λεπτό ο Παυλίδης είχε επαφή με τον Ντούμφρις στην περιοχή, ο Ολλανδός έπεσε εύκολα, ο Ερνάντεθ έδεθξε ξανά πέναλτι και παρότι ο Μουνουέρα τον κάλεσε για on field review o Iσπανός δεν άλλαξε απόφαση και ο Φαν Ντάικ ευστόχησε, για να αποβληθεί στη συνέχεια με κόκκινη κάρτα ο Γκουστάβο Πογέτ.

ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Αλεχάντρο Ερνάντεθ (Ισπανία)

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Κουρμπέλης, Μάνταλος, Ρέτσος, Παυλίδης - Χερτράουντα, Σίμονς

ΕΛΛΑΔΑ (Γκουστάβο Πογέτ): Βλαχοδήμος, Ρότα, Τσιμίκας, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Κουλιεράκης (61΄ Σιώπης), Κουρμπέλης (60΄ Κουρμπέλης), Μάνταλος (81΄ Παυλίδης), Μπακασέτας (60΄ Φούντας), Μασούρας (77΄ Γιακουμάκης), Ιωαννίδης.

ΟΛΛΑΝΔΙΑ (Ρόναλντ Κούμαν): Φερμπρούχεν, Χερτράουντα (46΄ Μάλεν), Φαν Ντάικ, Άκε, Ντούμφρις, Ράιντερς, Βίφερ (81΄ Ντε Ρουν), Χάρτμαν (74΄ Φαν ντε Φεν), Σίμονς (62΄ Φέρμανς), Βέγκχορστ (62΄ Μπρόμπεϊ), Μπεργκβάιν.

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Κρατούσε “φυλακισμένη”, βίαζε και εξέδιδε γυναίκα που γνώρισε στο ίντερνετ

Μαίρη Χρονοπούλου: Το θρίλερ με την τέφρα της και η χειρόγραφη επιστολή της (βίντεο)

Πάτρα: Κλείδωσε τα παιδιά της στο αυτοκίνητο και πήγε σε μπαρ να διασκεδάσει