Ιταλία: Συλλήψεις για προπαγάνδα υπέρ του ISIS

Δύο σύλληψεις με την κατηγορία για προπαγάνδα υπέρ του ISIS.

Ο Αιγύπτιος πολίτης και ο Ιταλός αιγυπτιακής καταγωγής, οι οποίοι συνελήφθησαν νωρίς σήμερα το πρωί στο Μιλάνο, "κατηγορούνται για διαδικτυακή προπαγάνδα και προσηλυτισμό υπέρ του Ισλαμικού Κρατους και για παροχή οικονομικής στήριξης" στην τζιχαντιστική οργάνωση, όπως τόνισε ο εισαγγελέας της ιταλικής συμπρωτεύουσας Μαρτσέλο Βιόλα.

Ο Βιόλα πρόσθεσε ότι οι συλληφθέντες είχαν ορκιστεί αιώνια πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, αλλά δεν προκύπτει να συνδέονται με την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε χθες, Δευτέρα, το βράδυ στις Βρυξέλλες.

