Συνταγές

Αρνάκι φρικασέ από τον Αλέξανδρο Παπανδρέου (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό", Αλέξανδρος Παπανδρέου, μας δείχνει βήμα - βήμα την εκτέλεση της συνταγής.

-

Συνταγή για αρνάκι φρικασέ ετοίμασε στην κουζίνα της εκπομπής "Το Πρωινό", ο σεφ Αλέξανδρος Παπανδρέου.

Υλικά

Για 4 άτομα

1 αρνίσιο μπούτι κομμένο σε μερίδες

1 αρνίσιο μπούτι κομμένο σε μερίδες 3 κουταλιές ελαιόλαδο

2 κουταλιές βούτυρο

1 κρεμμύδι

1 πράσο

120 ml λευκό κρασί

2 κουταλιές αλεύρι

1 λίτρο ζωμό λαχανικών

1 μαρούλι

300 γραμμάρια σπανάκι

300 γραμμάρια αντίδια

4 φρέσκα κρεμμυδάκια

Ξύσμα και χυμό από 1 λεμόνι

½ ματσάκι άνηθο ψιλοκομμένο

½ ματσάκι μαϊντανό ψιλοκομμένα

Αλάτι

Φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση

Σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι ψιλοκόβετε το κρεμμύδι και το πράσο και τα τοποθετείτε σε ένα μπολ και τις πρασινάδες, το μαρούλι, το σπανάκι και τα αντίδια και τα τοποθετείτε σε ένα άλλο μπολ.

Σε ένα ξύλο κοπής με ένα κοφτερό μαχαίρι ψιλοκόβετε το κρεμμύδι και το πράσο και τα τοποθετείτε σε ένα μπολ και τις πρασινάδες, το μαρούλι, το σπανάκι και τα αντίδια και τα τοποθετείτε σε ένα άλλο μπολ. Τοποθετείτε τα κομμάτια του αρνιού στο ίδιο ξύλο κοπής και τα πασπαλίζετε με αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι.

Τοποθετείτε μια μεγάλη κατσαρόλα σε δυνατή φωτιά να ζεσταθεί καλά και προσθέτετε το ελαιόλαδο.

Θωρακίζετε τα κομμάτια του αρνιού, δίνοντας καλό χρώμα από όλες τις πλευρές.

Όταν το αρνάκι έχει πάρει καλό χρώμα το αποσύρετε από την κατσαρόλα σε ένα μπολ, αφήνοντας τα λιπαρά του μέσα στην κατσαρόλα.

Προσθέτετε το βούτυρο στην κατσαρόλα και σοτάρετε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μαζί με το πράσο, ανακατεύοντας διαρκώς για να μαραθούν καλά, αλλά να μην πάρουν χρώμα.

Σβήνετε με το λευκό κρασί και μόλις εξατμιστεί, πασπαλίζετε με το αλεύρι και ανακατεύετε καλά μέχρι να μην φαίνετε καθόλου.

Προσθέτετε στην κατσαρόλα τα κομμάτια του αρνιού μαζί με το ζωμό λαχανικών και όσο νερό χρειάζεται για να σκεπάσει το αρνί κατά 3 δάχτυλα.

Αφήνετε το φαγητό να πάρει μία βράση, χαμηλώνετε την φωτιά και αφήνετε το κατσικάκι να σιγοβράσει μέχρι να μαλακώσει, συμπληρώνοντας ζεστό νερό, αν χρειάζεται.

Στα τελευταία 15 λεπτά προσθέτετε τα μαρούλια μαζί με το σπανάκι, τα αντίδια και συνεχίζετε το μαγείρεμα, ανακατεύοντας διαρκώς μέχρι να μαραθούν τα χορταρικά.

Όταν το φρικασέ είναι έτοιμο, το αποσύρετε από την φωτιά, προσθέτετε τον ψιλοκομμένο άνηθο μαζί με τον μαϊντανό, το ξύσμα και τον χυμό λεμόνι, αλάτι και φρεσκοτριμμένο πιπέρι, ανακατεύετε καλά και σερβίρετε.



Ειδήσεις σήμερα:

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Ο Άρης στον Σκορπιό και οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Βρυξέλλες: Νεκρός ο δράστης της τρομοκρατικής επίθεσης

Ληστεία σε ζαχαροπλαστείο - Πέραμα: Έδεσαν ιδιοκτήτη και υπάλληλο και άρπαξαν μεγάλο χρηματικό ποσό