Αθλητικά

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα του ντέρμπι της Basket League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ορίστηκε από τον ΕΣΑΚΕ το ντέρμπι των "αιωνίων" της Basket League. Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής.

-

Την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου στις 20:15 ορίστηκε από τον ΕΣΑΚΕ το μεγάλο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ.

Η συγκεκριμένη αναμέτρηση θα διεξαχθεί λίγες ημέρες πριν τον αγώνα των «ερυθρόλευκων» με την Φενέρμπαχτσε (2/11) και του Παναθηναϊκού με την Μπαρτσελόνα (3/11) για την 6η αγωνιστική της Euroleague.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:

Σάββατο 28 Οκτωβρίου

Περιστέρι bwin - Προμηθέας Πάτρας (ΕΡΤ3, 17:15)

Μαρούσι - Καρδίτσα (ERT Sports 1, 19:00)

Απόλλων Πάτρας - Κολοσσός (ΕΡΤ3, 20:15)

Κυριακή 29 Οκτωβρίου

Άρης - ΑΕΚ Betsson (ΕΡΤ3, 17:15)

Λαύριο - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ3, 20:15)

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός (ΕΡΤ3, 20:15)