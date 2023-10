Υγεία - Περιβάλλον

“Βενιζέλειο Νοσοκομείο”: Παύθηκε η διοίκηση με εντολή Χρυσοχοΐδη

Χθες, ο υπουργός είχε ζητήσει συγγνώμη από ασθενείς και συνοδούς για την ταλαιπωρία που υφίσταντο.

Με απόφαση του υπουργού Υγείας, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, παύονται από τα καθήκοντά τους ο Διοικητής και η Αναπληρώτρια Διοικήτρια του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο- Πανάνειο» (ΓΝΒΠ).

Χθες, ο υπουργός είχε ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες για την ταλαιπωρία από τις αναβολές των χειρουργείων στο Ηράκλειο, και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

«Αναλαμβάνω την ευθύνη πλήρως ως αρμόδιος υπουργός, ζητώντας συγγνώμη από τους πολίτες του Ηρακλείου για την πολλή ταλαιπωρία που υπέστησαν», ανέφερε χθες ο κ. Χρυσοχοΐδης κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, προσθέτοντας ότι «αυτή η κατάσταση δεν είναι αποδεκτή από την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό».

