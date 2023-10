Παράξενα

Παγκράτι: Γυναίκα τραυμάτισε αστυνομικό που της έκοψε κλήση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα όπου υπέβαλλε και η ίδια μήνυση. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.

-

Ένταση σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο Παγκράτι, όπου γυναίκα επιτέθηκε σε αστυνομικό της Τροχαίας επειδή της έκοψε κλήση.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, το συμβάν έλαβε χώρα στην οδό Ευτυχίδου στο Παγκράτι στις 11 το πρωί, Γυναίκα, ηλικίας 45 χρόνων αντέδρασε όταν είδε αστυνομικούς να της κόβουν κλήση για παράνομη στάθμευση.

Φέρεται να τους εξύβρισε να μπήκε στο αυτοκίνητό της και να κινήθηκε με αυτό, για περίπου 20 μέτρα. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές στην προσπάθειά της να φύγει φέρεται να τραυμάτισε στο χέρι έναν αστυνομικό.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για εξύβριση, και βία κατά υπαλλήλων. Η 45χρονη οδηγήθηκε στο τοπικό αστυνομικό τμήμα όπου και η ίδια υπέβαλε μήνυση.

Ειδήσεις σήμερα:

Al Jazeera: Το Ισραήλ βομβάρδισε νοσοκομείο στη Γάζα - Αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς

“Βενιζέλειο Νοσοκομείο”: Παύθηκε η διοίκηση με εντολή Χρυσοχοΐδη

Μενίδι: Συλλήψεις για την επίθεση σε αστυνομικούς