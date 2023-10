Αθλητικά

Μιλάνο – Ολυμπιακός: Κατάρρευσαν στο τέλος οι Πειραιώτες

Ο Ολυμπιακός κατόρθωσε να προσπεράσει στις αρχές της τελευταίας περιόδου, αλλά από το σημείο αυτό και μετά έπαθε black out.

Σε μία από τις χειρότερες επιθετικά βραδιές του στη Euroleague, o Ολυμπιακός ηττήθηκε με 65-53 στο Μιλάνο από την Αρμάνι, για την 3η αγωνιστική και συμβιβάστηκε στη 2η ήττα του, με μόνη νίκη αυτή επί του Παναθηναϊκού, στο ΟΑΚΑ, στην πρεμιέρα. Το χειρότερο ρεκόρ της ομάδας του Πειραιά στη διοργάνωση είναι οι 51 πόντοι.

Με τους Σακίελ ΜακΚίσικ και Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος εκτός δωδεκάδας λόγω τραυματισμού και τον Αϊζέια Κέινααν να αποβάλλεται με δεύτερη τεχνική ποινή στο 17ο λεπτό, ο Ολυμπιακός παρέμενε στο παιχνίδι χάρη στην άμυνά του μέχρι τα μισά της 4ης περιόδου, όταν οι παίκτες του Έτορε Μεσίνα ξέφυγαν με +8 για πρώτη φορά (53-45). Το τρίποντο του Παπανικολάου από ασίστ του Πάπας ήταν εκπρόθεσμο, ο τελευταίος μείωσε σε 53-47, για να ευστοχήσει σε τρεις ο Μίροτιτς (56-47) 2:36΄΄ πριν τη λήξη. Το αντιαθλητικό φάουλ του Μιλουτίνοβ και το +10 (57-47) της Αρμάνι από βολή του Φλακαντόρι έγειραν την πλάστιγγα υπέρ της Αρμάνι, με τον Νίκολο Μέλι να «υπογράφει» την πρώτη νίκη των Ιταλών σε δύο αγώνες, με τρίποντο (60-47) 1:22’’ πριν από το τέλος.

Ο Νίκολα Μιλουτίνοβ σημείωσε 15 πόντους και ο Τόμας Ουόκαπ 11, δηλαδή οι δυο τους πέτυχαν του 26 πόντους από τους 53 της ομάδας τους.

Στον αντίποδα, ο Νίκολα Μίροτιτς είχε συγκομιδή 20 πόντους με 3/7 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Ο Κέβιν Πάνγκος πρόσθεσε 16 πόντους με 3/5 τρίποντα και 12 πόντους πρόσθεσε ο Σέιβον Σιλντς.

Η Αρμάνι τίμησε τον παλαίμαχο Λουίτζι Ντατόμε για την προσφορά του στον ιταλικό σύλλογο την τριετία 2020-23.

Ο Ολυμπιακός βράβευσε τον σέντερ της Αρμάνι, ο οποίος αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό τη διετία 2011-13, καθώς από απόψε (17/10/2023) ανέβηκε στην πρώτη θέση του πίνακα των παικτών με τις περισσότερες συμμετοχές στη Euroleague, με 393 αγώνες. Άφησε πίσω του, στη 2η θέση του σχετικού πίνακα, τον Παούλιους Γιανκούνας (σσ. έκλεισε την καριέρα του με 392 συμμετοχές).

Τα δεκάλεπτα: 19-17, 31-32, 44-41, 65-53

Διαιτητές: Μπολτάουζερ (Σλοβενία), Λεσκάνο (Αργεντινή), Κορτές (Ισπανία)

ΑΡΜΑΝΙ ΜΙΛΑΝΟ (Έτορε Μεσίνα): Πόιθρες, Πάνγκος 16 (3), Τονούτ, Μέλι 3 (1), Καμαγκάτε 2, Φλακαντόρι 6 (1), Χολ 2, Σιλντς 12, Μίροτιτς 20 (3), Χάινς, Φόιγκτμαν 4

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 11 (3), Κέιναν 3 (1), Λούντζης 4, Λαρεντζάκης 2, Πάπας 2, Φαλ 2, Παπανικολάου 4, Μπραζντέικις 6 (1), Πίτερς 4, Μιλουτίνοβ 15, Σίκμα

