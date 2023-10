Πολιτική

Υπουργικό Συμβούλιο: Η ατζέντα της συνεδρίασης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου και η συνέντευξη του στον ΑΝΤ1, είναι κυρίαχα στο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για την Τετάρτη, 18 Οκτωβρίου.

-

Στις 11:00 έχει οριστεί η συνεδρίαση υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, το Υπουργικό Συμβούλιο.

Ο Πρωθυπουργός θα παραχωρήσει σήμερα συνέντευξη στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και στον δημοσιογράφο Νίκο Χατζηνικολάου.

Τα θέματα της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου είναι:

Ενημέρωση από τον Υπουργό Επικρατείας Σταύρο Παπασταύρου για: α) τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία, β) το ετήσιο πρόγραμμα Κεντρικής Επιτροπής Κωδικοποίησης,



Ενημέρωση από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση για τις δράσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,



Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστή Χατζηδάκη του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2021/2167 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2021 για τους διαχειριστές πιστώσεων και τους αγοραστές πιστώσεων, τις εταιρείες διαχείρισης πιστώσεων και την ενίσχυση του ανταγωνισμού στον χρηματοπιστωτικό τομέα,



Παρουσίαση από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό Πάνο Τσακλόγλου των νομοθετικών πρωτοβουλιών: α) Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης και εξορθολογισμός της ασφαλιστικής νομοθεσίας, β) Σύστημα διορισμού και προσλήψεων των εκπαιδευτικών της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης,

Εισήγηση από την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη για το θέμα: Προσωπικός Ιατρός: Παρεμβάσεις βελτίωσης και ενίσχυσης,

Εισήγηση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θεόδωρο Σκυλακάκη σχετικά με το νέο διαχειριστικό μοντέλο για την προστασία και αξιοποίηση των δασών,

Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου για το ενέχυρο επί κινητών, απαιτήσεων και άλλων δικαιωμάτων,

Εισήγηση από την Υπουργό Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και την Υφυπουργό Βιβή Χαραλαμπογιάννη σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων του 2024.