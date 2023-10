Κοινωνία

Μενίδι: Νεκρός από μαχαιριά νεαρός άνδρας

Το τμήμα Ανθρωποκτονιών ανέλαβε την έρευνα για το φονικό χτύπημα στο Μενίδι.

Νεκρός βρέθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας νεαρός άνδρας, στο Μενίδι.

Ο 28χρονος ελληνικής υπηκοότητας, εντοπίστηκε στη 1:45 πίσω από τον καταυλισμό της Αγίας Σωτήρος, στο Μενίδι.

Ο άνδρας έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο και στα δύο του πόδια.

Στο σημείο υπάρχει «πιάτσα» ναρκωτικών, ωστόσο οι πρώτες ενδείξεις δεν κάνουν λόγο για τοξικομανή.

Την έρευνα έχει αναλάβει το Τμήμα Ανθρωποκτονιών της Ελληνικής Αστυνομίας.

