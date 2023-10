Life

“The 2Night Show” - Φαλελάκης: Ο Μηνάς Χατζησάββας, ο νέος σύντροφος και η απορία της ανηψιάς του (βίντεο)

Τι είπε για τον νέο σύντροφο της ζωής του και πώς διαχειρίζεται την απώλεια του Μηνά Χατζησάββα.

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το «The 2Night Show» παραχώρησε ο Κώστας Φαλελάκης. Ο γνωστός ηθοποιός μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο πώς πήραν οι δικοί του άνθρωποι τη μακρόχρονη σχέση που είχε με τον αείμνηστο Μηνά Χατζησάββα, τον νέο σύντροφο που ήρθε στη ζωή του, ενώ εξέφρασε και την άποψή του για την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια.

«Παρατηρώ ότι κάθε φορά που γίνεται μία συζήτηση πάνω στην τεκνοθεσία από τα ομόφυλα ζευγάρια στην τηλεόραση, καλούν κάτι «οικογενειάρχες» να μιλήσουν για αυτό. Γιατί δεν καλείτε μονογονεϊκές οικογένειες ή παιδιά που μεγάλωσαν μέσα σε αυτές να σας πουν πώς μεγάλωσαν; Εγώ ξέρω τέτοια παιδιά και είναι μια χαρά», είπε ο Κώστας Φαλελάκης.

«Μία από τις ανιψιές του Μηνά έχει ένα κοριτσάκι – το λατρεύω, είναι η αγάπη μου και μ’ αγαπάει κι αυτό – και κάποια στιγμή άκουσε από συμμαθητές του για το θέμα της ομοφυλοφιλίας. Είναι 8 χρονών. Και ρώτησε τη μητέρα του και εκείνη του εξήγησε πολύ ήρεμα ότι όπως είμαστε ζευγάρι εγώ κι ο μπαμπάς, έτσι υπάρχουν και άλλα ζευγάρια: ένα κορίτσι με ένα κορίτσι ή ένα αγόρι με ένα άλλο αγόρι», περιέγραψε αμέσως μετά ο Κώστας Φαλελάκης στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Τον Μηνά δεν τον γνώρισε, γιατί γεννήθηκε όταν εκείνος πέθανε. Το άκουσε προσεκτικά και της λέει: δηλαδή ο θείος Κώστας με τον θείο Μηνά ήταν έτσι; Της λέει: ναι. Αυτό το κορίτσι έχει γνωρίσει τον τωρινό μου σύντροφο και κάθε φορά που είναι να βρεθούμε με ρωτάει: θα έρθει και ο… γιατί τον αγαπώ; Πού είναι το θέμα;», κατέληξε στην ιστορία του ο Κώστας Φαλελάκης.

«Δεν θέλω να ξανακούσω αυτό το περιβόητο: δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο γκέι στο κρεβάτι του. Κι εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο straight στο κρεβάτι του αλλά το λούζομαι καθημερινά. Είναι και θέμα ποσόστωσης. Δεν με απασχολεί αλλά όταν αυτή η ποσόστωση γίνει ίση, τότε θα σκάσουν και οι δύο πλευρές», υπογραμμίζει κλείνοντας ο Κώστας Φαλελάκης.

