Ζεφύρι - Δολοφονία 8χρονου: Τέσσερις συλλήψεις

Στα χέρια των αρχών τέσσερις από τους δράστες της δολοφονίας του 8χρονου στο Ζεφύρι το περασμένο Σάββατο. Πότε αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξιχνιάστηκε η υπόθεση ανθρωποκτονίας σε βάρος 8χρονου ημεδαπού και απόπειρας ανθρωποκτονίας σε βάρος 7χρονου ημεδαπού, που τελέστηκαν το απόγευμα της 14ης Οκτωβρίου 2023 σε περιοχή του Ζεφυρίου.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν χθες (17 Οκτωβρίου 2023) το πρωί, δυνάμει σχετικών ενταλμάτων σύλληψης, 4 ημεδαποί, ηλικίας 22, 30, 26 και 22 ετών, ενώ έχουν ταυτοποιηθεί ακόμα 4 άτομα, τα οποία αναζητούνται.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι κατηγορούμενοι επιβαίνοντας σε τουλάχιστον τρία οχήματα προσέγγισαν οικία, όπου σε υπερυψωμένο μπαλκόνι αυτής βρίσκονταν γυναίκες και παιδιά, και χρησιμοποιώντας κυνηγετικές καραμπίνες και πιστόλια πυροβόλησαν επανειλημμένα. Από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε θανάσιμα ο 8χρονος, ενώ υπέστη σωματικές βλάβες ο 7χρονος.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν στο οδόστρωμα 6 κάλυκες κυνηγετικού όπλου και 20 κάλυκες πυροβόλου όπλου.

Σημειώνεται ότι, οι κατηγορούμενοι έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για πλήθος αδικημάτων. Οι συλληφθέντες, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.?

