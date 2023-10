Οικονομία

Ταμείο Ανάκαμψης - Μικρομεσαίες επιχειρήσεις: Αυξημένη επιχορήγηση για επενδυτικά πλάνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιους αφορούν οι χρηματοδοτήσεις. Σημαντική η αύξηση του Προπολογισμού του προγράμματος για την ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και επιχειρήσεων.

-

Συνολική επιχορήγηση 145.000.000 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 προβλέπεται για για επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

Αναλυτικά, σε ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρονται τα εξής:

«Τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοινώνουν την αύξηση του προϋπολογισμού του προγράμματος «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» από τα 100.000.000€ σε 145.000.000 €. Σκοπός είναι να καλυφθεί το σύνολο των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων, τα οποία μετά το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης ανέρχονται πλέον στα 368.

Το Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών» αποτελεί μέρος της Δράσης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», η οποία υλοποιείται από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και την Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μεγάλη απήχηση που είχε το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην αγορά τεχνολογίας των ΜμΕ, σε συνδυασμό με τα επενδυτικά σχέδια υψηλής ποιότητας που κατατέθηκαν, αποδεικνύουν τον άρτιο σχεδιασμό του και την προσαρμογή του στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς.

Μέσω του συγκεκριμένου Προγράμματος ενισχύονται επενδυτικά σχέδια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, τα οποία εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, με στόχο:

την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ,

την ενδυνάμωση του κλάδου της πληροφορικής, με όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας,

τη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε: "Η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων της οικονομίας, έχει προστιθέμενη αξία στην ενδυνάμωση της επιχειρηματικότητας, καθώς αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας. Γι’ αυτό το λόγο, έχοντας στα χέρια μας ένα πρόγραμμα άρτια σχεδιασμένο από την ΚτΠ σε συνάρτηση με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και εντοπίζοντας την απήχηση που είχε στο συγκεκριμένο κλάδο, εργαστήκαμε ώστε να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό και να καταφέρουμε να καλύψουμε το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης".

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, τόνισε: "Μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης στηρίζουμε ΜμΕ στους τομείς πληροφορικής και επικοινωνιών, για να αναπτύξουν νέα ψηφιακά προϊόντα και υπηρεσίες που θα είναι βιώσιμα, ανταγωνιστικά στην ελληνική και διεθνή αγορά. Ευρύτερα, στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, από τα 536 επενδυτικά σχέδια που έχουν υποβληθεί, τα 320 -προϋπολογισμού 4,76 δισ. ευρώ- και τα 113 από τα 240 συμβασιοποιημένα δάνεια -προϋπολογισμού 1,33 δις. ευρώ- αφορούν ΜμΕ.

Σε κάθε περίπτωση, η διεύρυνση της χρηματοδότησης και η ευρύτερη ανάπτυξη των ΜμΕ, αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης. Το πιστοποιούν, μεταξύ άλλων, τα πάνω από 44 χιλιάδες νέα δάνεια σε ΜμΕ που έδωσε η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, οι προσκλήσεις για ίδρυση και ενίσχυση νέων ΜμΕ στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης- προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ- και για ενίσχυση υφιστάμενων ΜμΕ -προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ- στις ίδιες περιοχές, οι νέες δράσεις για την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ σε όλη τη χώρα- προϋπολογισμού 190 εκατ. ευρώ- και την ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων ΜμΕ τουριστικών επιχειρήσεων- προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ- στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-2027. Και φυσικά, η διάθεση 300 εκατ. ευρώ για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των ΜμΕ μέσω του ίδιου Προγράμματος.

Στόχος της Κυβέρνησης είναι το σύνολο των ευρωπαϊκών πόρων, που εξασφαλίσαμε, να διατεθούν υπέρ της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας, με στόχο τη μεγέθυνση του ΑΕΠ και την αύξηση των εισοδημάτων των συμπολιτών μας"».

Ειδήσεις σήμερα:

Κοριοί - Αττική: Έκλεισε πτέρυγα ξενοδοχείου

Ζεφύρι - Δολοφονία 8χρονου: Τέσσερις συλλήψεις

Θεολόγος: Ληστές μπήκαν “συστημένοι” σε σπίτι ηλικιωμένου (βίντεο)