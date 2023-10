Πολιτική

Πλεύση Ελευθερίας – Χουρδάκης: Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ζητάει να παραδώσει την έδρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την κοινή επιστολή των βουλευτών της Πλεύσης Ελευθερίας, δεν συνυπογράφει η Αρετή Παπαϊωάννου, η οποία είναι μητέρα του.

-

Με κοινή ανακοίνωση τους, 6 από τους 7 βουλευτές της Πλεύσης Ελευθερίας, ζητούν από τον διαγραφέντα βουλευτή Μιχάλη Χουρδάκη, να παραδώσει την έδρα του, υποστηρίζοντας πως αυτή ανήκει στο κόμμα.

Την επιστολή δεν συνυπογράφει η βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αρετή Παπαϊωάννου, η οποία είναι μητέρα του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας

Στον κ. Μιχάλη Χουρδάκη δόθηκε με εμπιστοσύνη μια μεγάλη θέση ευθύνης.

Όχι για να την διαχειριστεί ως θέση εξουσίας, αλλά μόνον ως θέση ευθύνης από την οποία, σύμφωνα με τις αρχές και το διαχρονικό παράδειγμα της Πλεύσης Ελευθερίας, υπηρετούμε τους πολίτες και το κοινωνικό σύνολο και όχι τον εαυτό μας.

Για μια σειρά συμπεριφορών που παρεξέκλιναν από αυτές τις αρχές και προκαλούσαν βλάβη στο συλλογικό μας στόχο έγιναν επανειλημμένες προτροπές στον κ. Χουρδάκη να παραδώσει τη βουλευτική έδρα που του δόθηκε, χωρίς να υπάρξει παραπάνω κόστος για τη συλλογική προσπάθειά μας αλλά ούτε και για τον ίδιο.

Οι έδρες αυτές ανήκουν στην Πλεύση Ελευθερίας.

Στην Πλεύση Ελευθερίας, ακολουθώντας το μοναδικό παράδειγμα της Επικεφαλής μας Ζωής Κωνσταντοπούλου, που παρέδωσε το τρίτο τη τάξει πολιτειακό αξίωμα, δεν πιστεύουμε σε αξιώματα, θέσεις και καρέκλες. Ο καθένας από εμάς είναι έτοιμος και διατεθειμένος να παραδώσει τη θέση που του έχει δοθεί, αυτονόητα, απλώς και μόνο αν του ζητηθεί, χωρίς να χρειαστεί να έχουν συμβεί όλα τα παραπάνω γεγονότα.

Το κίνημά μας βασίζεται σε αυτή την βασική αρχή λειτουργίας της ομάδας.

Η τελευταία κόκκινη γραμμή ξεπεράστηκε όταν ο κ. Χουρδάκης ξεκίνησε να προβάλλει και να προτείνει δεξιούς υποψηφίους για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, συμπεριλαμβανομένου και συγγενικού του προσώπου.

Του έγιναν έντονες συστάσεις και νέες προτροπές παραίτησης για αυτή του τη δράση και τη βλαπτική συμπεριφορά, όπως θα έκανε κάθε κόμμα, πόσο μάλλον η Πλεύση Ελευθερίας με τις αρχές που διέπουν απ’ άκρη σ’ άκρη τη λειτουργία της.

Ο κ. Χουρδάκης απάντησε με επιμονή στην προσωπική του δεξιά ατζέντα, προσθέτοντας νέες αναρτήσεις από τη θέση του Βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας.

Την Κυριακή 8/10 το βράδυ, σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρόεδρο και Επικεφαλής του κινήματος, του ζητήθηκε για πολλοστή φορά η παραίτησή του, με προτροπή και συμφωνία για το ελάχιστο προσωπικό κόστος για τον ίδιο.

Έκτοτε επιδίδεται σε επιθέσεις εναντίον της Πλεύσης Ελευθερίας και της Προέδρου μας, με μόνο στόχο τη διατήρηση της θέσης που του δόθηκε και τη βλάβη με κάθε τρόπο του κινήματος, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και της μεγάλης προσπάθειάς μας, εντός και εκτός Κοινοβουλίου.

Στην κοινωνία, η Πλεύση Ελευθερίας έχει πει ξεκάθαρα ότι δεν κοιτάει Ούτε Αριστερά, Ούτε Δεξιά, Κοιτάει μόνο Μπροστά!

Στην πολιτική, η Αριστερά, οι αρχές και οι αξίες της Αριστεράς είναι εκείνες που εμπνέουν τη στάση μας, τροφοδοτούν τη δράση μας και είναι εκείνες που θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε με κάθε τρόπο.

Καλούμε τον κ. Χουρδάκη να παραδώσει την έδρα που του δόθηκε

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Πλεύσης Ελευθερίας

Αλέξανδρος Καζαμίας

Έλενα Καραγεωργοπούλου

Διαμαντής Καραναστάσης

Τζώρτζια Κεφαλά

Ζωή Κωνσταντοπούλου

Σπύρος Μπιμπίλας

Ειδήσεις σήμερα:

Ασέλγεια σε ανήλικο: Προφυλακιστέος ο θείος του παιδιού

Πετράλωνα: 16χρονος επιτέθηκε σε ανήλικους με κατσαβίδι

Κακοκαιρία - Πάτρα: Δεκάδες οι κλήσεις στην Πυροσβεστική (εικόνες)