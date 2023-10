Αθλητικά

Άρης – Τουρκ Τέλεκομ: Έσπασαν… το ρόδι οι “κιτρινόμαυροι”

Οι Θεσσαλονικείς κατάφεραν να επικρατήσουν στο θρίλερ του «Αλεξάνδρειου» και να κατακτήσουν την πρώτη τους νίκη στο Eurocup.

Την πρώτη νίκη του στο Eurocup πανηγύρισε απόψε, στο Αλεξάνδρειο, απέναντι στην Τουρκ Τέλεκομ, ο Άρης. Επικράτησε, για την 3η αγωνιστική, στον Β’ όμιλο, της διοργάνωσης, της αντιπάλου του, με 68-66, έχοντας βασικό «όπλο» την άμυνά του και αποτελεσματικό επιθετικά τον Βασίλη Τολιόπουλο.

Ο Έλληνας γκαρντ τελείωσε το ματς με 22 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Στήριξαν την προσπάθειά του οι Μάρκους Καρ (13 πόντοι), Ίσμαελ Σανόγκο (12 πόντοι, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα). Καταλυτικός αμυντικά στο φινάλε ήταν ο Διαμαντής Σλαφτσάκης.

Κορυφαίος για την τούρκικη ομάδα ήταν ο Τάιρον Γουάλας (16 πόντοι, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 4 κλεψίματα).

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 34-38, 55-54, 68-66

Ο Άρης μπήκε δυναμικά στο παιχνίδι (2’ 9-2), η πορεία , όμως, είχε συνεχείς εναλλαγές στο σκορ, με αμφότερες τις ομάδες να μην μπορούν να ξεφύγουν στο σκορ, αποκτώντας διαφορές γύρω από τους 5 πόντους (14-18, 23-18, 23-27, 32-27, 32-26).

Στα μισά της τρίτης περιόδου η μάχη ήταν σε ισορροπία (25’ 44-44), χρονικό σημείο που το «καυτό» χέρι του Τολιόπουλου (3/3 τρίποντα), συνετέλεσε στο να αποκτήσουν οι Θεσσαλονικείς στο 28’, με επιμέρους 11-2, «αέρα» 9 πόντων (55-46).

Η Τουρκ Τέλεκομ αντέδρασε άμεσα και με δικό της σερί 3-14, με εκτελεστές τους Ίνοκ, ΜακΝτάφι, Πάλμερ, πήρε τα ηνία στο σκορ στο 32’ (58-60). Ο Αρης έγινε ξανά αφεντικό στο παρκέ με +3 (36’ 66-63) και ο Γουάλας, με τρίποντο, έβαλε- για μια ακόμη φορά- τις ομάδες στην ίδια αφετηρία στο 37’ (66-66).

Ακολούθησαν 2/2 βολές από τον Τολιόπουλο, με τις οποίες διαμορφώθηκε το τελικό αποτέλεσμα, καθώς στο τελευταίο τρίλεπτο η μπάλα δεν μπήκε στο καλάθι από καμία ομάδα.

Διαιτητές: Λότερμοσερ (Γερμανία), Ομπρκνέζεβιτς (Σερβία), Μπισούλ (Γαλλία)

ΑΡΗΣ (Γιάννης Καστρίτης): Σλαφτσάκης 2, Σανόγκο 12 (2), Τολιόπουλος 22 (4), Καρ 13 (1), Κατσίβελης 2, Περσίδης, Ντε Σόουζα 5, Χάρελ 3 (1), Γκάλινατ 9 (3).

Τουρκ Τέλεκομ(Νέναντ Τσάνακ): Γιαγκμούρ, Ανταμς 10 (2), Γουάλας 16 (2), ΜακΝτάφι 8 (1), Σαϊμπίρ 8, Πάλμερ 9 (1), Ουλουμπάι 6 (2), Σαβ, Ακιέλ, Ίνοκ 9.

