Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη - Εβραϊκό μουσείο: Η στιγμή που αφήνουν τη βαλίτσα που προκάλεσε συναγερμό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η στιγμή που δύο ύποπτοι αφήνουν έξω από το Εβραϊκό Μουσείο τη βαλίτσα που προκάλεσε συναγερμό, καταγράφηκε σε βίντεο απο τις κάμερες ασφαλείας.

-

Μία μαύρη βαλίτσα έξω από το εβραϊκό μουσείο της Θεσσαλονίκης προκάλεσε την έντονη κινητοποίηση των αστυνομικών Αρχών, το απόγευμα της Τετάρτης.

Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα, σήμανε συναγερμός στην Άμεση Δράση για μία βαλίτσα έξω που κρίθηκε ύποπτη, έξω από το κτίριο που στεγάζει το εβραϊκό μουσείο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Αγίου Μηνά.

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν τον χώρο, προκειμένου να ελεγχθεί η βαλίτσα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας αλλά και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, το οποίο ήλεγξε τη βαλίτσα και δεν εντόπισε κάτι ύποπτο.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες αλλά και τα όσα κατέγραψαν κάμερες ασφαλείας από παρακείμενα κτήρια, δυο άνδρες φέρονται να είναι αυτή που άφησαν τη βαλίτσα στο σημείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Καιρός - Πέμπτη: Συννεφιά, τοπικές βροχές και υγρασία

Εορτολόγιο 19 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα