Κορονοϊός - Πάτρα: Δεκάδες κρούσματα στο Άσυλο Ανιάτων (εικόνες)

Τι ανέφερε η πρόεδρος του Δ.Σ. του Ασύλου Ανιάτων Γωγώ Καραλή

Έφθασαν τα 32 τα ενεργά κρούσματα κορονοϊού στο Άσυλο Ανιάτων της Πάτρας, στο οποίο έχουν αυστηροποιηθεί τα μέτρα σε μια προσπάθεια να ανακοπεί η πορεία του ιού.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Δ.Σ. του Ασύλου Ανιάτων Γωγώ Καραλή, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται συρροή περιστατικών κορoνοϊού τόσο στους περιθαλπόμενους όσο και στους εργαζόμενους.

«Τα μέτρα δεν σταμάτησαν για το Άσυλο Ανιάτων όλο αυτό το διάστημα. Η συρροή των περιστατικών που έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα μας ανάγκασε να σταματήσουμε και το ελεγχόμενο επισκεπτήριο που ίσχυε και πλέον δεν εισέρχεται κανείς στο Ίδρυμα. Επίσης, τηρούσαμε ευλαβικά το μέτρο όλοι οι εργαζόμενοι να εισέρχονται με rapid test. Ήδη έχουν διαπιστωθεί και 15 περίπου εργαζόμενοι το τελευταίο διάστημα που εντοπίστηκαν θετικοί στον ιό», δήλωσε η κα Καραλή.

Να σημειωθεί πως όλα τα περιστατικά είχαν ήπια νόσηση καθώς η εν λόγω παραλλαγή του ιού προσβάλει το άνω αναπνευστικό και αμέσως το Ιδρυμα είναι σε ετοιμότητα για να χορηγήσει αντιικά φάρμακα στα πιο βαριά περιστατικά, ενώ πολλοί ήσαν ασυμπτωματικοί.

Τέλος να αναφερθεί πως παρά τη συρροή των περιστατικών που καταγράφεται στο Άσυλο Ανιάτων, η κατάσταση δεν συγκρίνεται με την περίοδο του Ιανουαρίου του 2022 όπου ο ιός είχε εισβάλλει μαζικά στο Ίδρυμα.

