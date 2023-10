Πολιτική

Αυγέρη: Τέρμα οι ελίτ στον ΣΥΡΙΖΑ

Το μήνυμα που έστειλε η εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ μετά τη χθεσινή μαραθώνια συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

«Όποιος δεν αισθάνεται καλά, είναι ελεύθερος να φύγει», δήλωσε λίγες ώρες μετά τη χθεσινή μαραθώνια και επεισοδιακή συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, η εκπρόσωπος του κόμματος.

Μιλώντας στο OPEN, η Δώρα Αυγέρη είπε πως, «είμαστε ένα δημοκρατικό, αριστερό κόμμα, δεν είμαστε με το ζόρι».

Ξεκαθάρισε πως, «στον ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να προσαρμοστούμε στις νέες συνθήκες» και τόνισε: «Τέρμα η ελίτ στον ΣΥΡΙΖΑ».

Έστειλε, παράλληλα, το μήνυμα πως, «τα όργανα του κόμματος δεν είναι ιερατείο».

Επεσήμανε, τέλος πως, «20 σύντροφοι υπερψήφισαν την εισήγηση του προέδρου του κόμματος για το συνέδριο».

