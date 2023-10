Κόσμος

Μέση Ανατολή: Νεκρό ηγετικό στέλεχος της Χαμάς στη Γάζα

Μεγαλώνει η λίστα των στελεχών της παλαιστινιακής οργάνωσης που έχουν εξοντωθεί από τους Ισραηλινούς

Την Τζαμίλα Αμπντάλα Τάχα αλ Σάντι, μέλος του Παλαιστινιακού Νομοθετικού Συμβουλίου φέρονται να σκότωσαν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις όπως ανέφεραν τα ισραηλινά ΜΜΕ, την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου.

Η αλ Σάντι ήταν εκ των ηγετικών στελεχών της Χαμάς και η πρώτη γυναίκα στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς.

Την είδηση ανακοίνωσε το ραδιόφωνο της Χαμάς, όπως αναφέρεουν τα ισραηλινά ΜΜΕ. Η 68χρονη αλ Σάντι είχε ιδρύσει το γυναικείο κίνημα στη Χαμάς και ήταν παντρεμένη Αμπντέλ Αζιζ αλ Ραντίσι, ιδρυτή και ηγέτη της Χαμάς.

Ο Ραντίσι είχε πέσει νεκρός τον Απρίλιο του 2004 από πύραυλο Hellfire τον οποίο εκτόξευσε η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία.

Το 70% των θυμάτων στη Γάζα είναι γυναικόπαιδα Η αλ Σάντι ήταν διδάκτωρ αγγλικής Φιλολογίας. Ήταν η μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα μεταξύ των βουλευτών της Χαμάς που εξελέγησαν το 2006 αφού ήταν τρίτη στη λίστα της.

Εργάστηκε ως μέλος ΔΕΠ στο Ισλαμικό Πανεπιστήμιο στη Γάζα. Η αλ Σάντι είναι ένα από τα χιλιάδες θύματα των ισραηλινών επιθέσεων, οι οποίες δεν εξοντώνουν μόνο μέλη της Χαμάς, αλλά το 70% των θυμάτων είναι γυναικόπαιδα, σύμφωνα με τα στοιχεία ώς το πρωί της Πέμπτης 19 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, στη Γάζα, οι νεκροί αγγίζουν τους 3.478, οι τραυματίες ανέργχονται στους 12.065. Στη κατεχόμενη Δυτική Οχθη, οι νεκροί ανέρχονται στους 69 και οι τραυματίες στους 1.300.

Στο Ισραήλ, οι νεκροί έφτασαν τους 1.403, οι τραυματίες τους τραυματίες 3.800

