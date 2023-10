Κοινωνία

Λαύριο: Σορός άνδρα εντοπίστηκε στο “Χρυσό Φεγγάρι”

Συναγερμός με τη σορό άνδρα που εντοπίστηκε σε παραλία του Λαυρίου.

Σορός άνδρα, αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων, ανασύρθηκε χθες το μεσημέρι από στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην θαλάσσια περιοχή «ΧΡΥΣΟ ΦΕΓΓΑΡΙ» Λαυρεωτικής.

Ο άντρας ήταν ηλικιωμένος, ενώ έφερε γκρι κοντομάνικη μπλούζα και εσώρουχο.

Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Σωτηρία», ενώ την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου.

