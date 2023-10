Παράξενα

Πολωνία: νεαρός κλέφτης παρίστανε την... κούκλα για να μην συλληφθεί

Το δαιμόνιο σχέδιο του νεαρού κλέφτη για να αποφύγει την σύλληψη.

Ένας νεαρός συνελήφθη στη Βαρσοβία, στην Πολωνία, επειδή παρίστανε ότι ήταν… κούκλα βιτρίνας για να κλέβει καταστήματα σε ένα εμπορικό κέντρο.

Ο 22χρονος κατάφερε να διεισδύσει σε ένα κατάστημα ενδυμάτων την ώρα που ήταν κλειστό, «φόρεσε καινούρια ρούχα και μετά στάθηκε ακίνητος στη βιτρίνα, παριστάνοντας την κούκλα, για να ξεγελάσει τους φύλακες και τις κάμερες ασφαλείας» ανέφερε ο Ρόμπερτ Σουμιάτα, ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας της Βαρσοβίας.

Προτού να τον συλλάβουν, είχε τον χρόνο να κλέψει και κάποια κοσμήματα από ένα περίπτερο του εμπορικού κέντρου.

«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο», σχολίασε ο Σουμιάτα.

Ο νεαρός προφυλακίστηκε και αν κριθεί ένοχος μπορεί να του επιβληθεί ποινή κάθειρξης 10 ετών.

