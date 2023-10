Οικονομία

Market Pass: Που παρατείνεται - Για ποιους διπλασιάζεται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Για ποιους δικαιούχους και για πόσο διάστημα παρατείνεται το Market Pass. Ποιοί δικαιούχοι θα λάβουν διπλάσια οικονομική ενίσχυση.

-

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών:

«Την παράταση για τους μήνες Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2023του MarketPassσε περιοχές που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές με στόχο την κάλυψη μέρους του αυξημένου κόστους αγοράς, ιδίως ειδών διατροφής, προβλέπει τροπολογία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που κατατέθηκε χθες. Πρόκειται για διπλάσια οικονομική ενίσχυση που καταβάλλεται με τα ίδια κριτήρια και προϋποθέσεις αυτόματα στους δικαιούχους του MarketPassΙΙ (Αύγουστος – Οκτώβριος 2023).

Ειδικότερα, χορηγείται ενίσχυση 20% επί του μηνιαίου ύψους αγορών. Υπενθυμίζεται πως στην καταβολή του MarketPass στο σύνολο της χώρας προβλέπεται χορήγηση 10% επί του μηνιαίου ύψους αγορών. Πιο αναλυτικά, το μηνιαίο ύψος αγορών ορίζεται σε 220ευρώ,για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού με ανώτατο όριο αγορών το ποσό των 1.000 ευρώ. Το όριο αγορών δεν ισχύει για δικαιούχους με περισσότερα από 6εξαρτώμενα τέκνα.

Η παράταση της ενίσχυσης για τους μήνες Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου αφορά σε νοικοκυριά που κατά την 5η Σεπτεμβρίου 2023 είχαν την κύρια κατοικία τους, στις περιοχές:

της Περιφέρειας Θεσσαλίας ,

, από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης σε περιοχές:

-της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,

-από την Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης στις περιοχές της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας του Δήμου Αρριανών, της Δημοτικής Ενότητας Σώστου του Δήμου Ιάσμου, των Δημοτικών Κοινοτήτων Γρατινής, Στυλαρίου και Σιδηράδων της Δημοτικής Ενότητας Κομοτηνής του Δήμου Κομοτηνής, της Δημοτικής Κοινότητας Μαρώνειας της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας, και της Δημοτικής Ενότητας Σαπών του Δήμου Μαρώνειας Σαπών,

από την Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας στις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Στειρίου της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίας Τριάδας και Αγίας Άννας της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, και των Δημοτικών Κοινοτήτων Πύλης και Στεφάνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας,

στις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Στειρίου της Δημοτικής Ενότητας Διστόμου του Δήμου Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας, της Δημοτικής Ενότητας Κυριακίου του Δήμου Λεβαδέων, των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίας Τριάδας και Αγίας Άννας της Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας του Δήμου Λεβαδέων, της Δημοτικής Ενότητας Θίσβης του Δήμου Θηβαίων, και των Δημοτικών Κοινοτήτων Πύλης και Στεφάνης της Δημοτικής Ενότητας Δερβενοχωρίων, του Δήμου Τανάγρας, από την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας στις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Τιθορέας της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας, της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, του Δήμου Δομοκού, του Δήμου Λαμιέων, του Δήμου Μακρακώμης, και του Δήμου Στυλίδας.

στις περιοχές της Δημοτικής Κοινότητας Κάτω Τιθορέας της Δημοτικής Ενότητας Τιθορέας, της Δημοτικής Ενότητας Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας, του Δήμου Δομοκού, του Δήμου Λαμιέων, του Δήμου Μακρακώμης, και του Δήμου Στυλίδας. από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας στις περιοχές του Δήμου Λίμνης — Μαντουδίου — Αγίας Άννας, των Δημοτικών Ενοτήτων Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου και Ωρέων του Δήμου Ιστιαίας — Αιδηψού, της Δημοτικής Κοινότητας Αλυροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου.

Η εξέταση των προϋποθέσεων κατοικίας θα γίνει βάσει της δήλωσης κύριας κατοικίας στο Ε1 2023, είτε μέσω του Μητρώου Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ.

Σημειώνεται ότι οι δικαιούχοι των προηγούμενων κύκλων του MarketPass στις πληγείσες περιοχές καθίστανται αυτεπάγγελτα δικαιούχοι και της παράτασης για τους μήνες Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου χωρίς να απαιτείται εκ νέου υποβολή αίτησης. Υπενθυμίζεται ότι πολίτες που δεν κατέστησαν δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης κατά τη φάση του Market Pass I, αλλά είναι δυνητικά δικαιούχοι με τα κριτήρια και προϋποθέσεις του Market Pass II μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας vouchers.gov.gr ή μέσω των Κ.Ε.Π.. Σημειώνεται ότι μόνοι οι πολίτες δικαιούχοι Market Pass II στις πληγείσες περιοχές καθίστανται αυτόματα δικαιούχοι της δίμηνης επέκτασης της ενίσχυσης.

Οι δικαιούχοι θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση με τον τρόπο που έλαβαν ή θα λάβουν την ενίσχυση του MarketPassII, δηλαδή:

είτε μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας, την οποία θα αποθηκεύουν στο έξυπνο κινητό τους και την οποία θα επιδεικνύουν στις αγορές τους με ημερομηνία λήξης της ισχύος της την 29 η Φεβρουαρίου 2024.

είτε μέσω απευθείας καταβολής του ποσού επιδότησης σε τραπεζικό λογαριασμό που θα δηλώσουν. Σε αυτή την περίπτωση, οι δικαιούχοι θα λάβουν το 80% του ποσού που της αναλογεί.

Υπογραμμίζεται ότι η οικονομική ενίσχυση είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη ενώ δεν είναι δυνατή οποιαδήποτε μεταφορά σε τρίτο πρόσωπο του χρηματικού ποσού που πιστώνεται στη χρεωστική κάρτα, ή η ανάληψή του.

Θα ακολουθήσει κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την οποία θα καθορίζονται οι ημερομηνίες καταβολής της ενίσχυσης καθώς και οι λεπτομέρειες που αφορούν στα σημεία χρήσης της οικονομικής ενίσχυσης».

Ειδήσεις σήμερα:

Σέρρες: Κλείνει το γήπεδο λόγω στατικότητας - Στον “αέρα” ο Πανσερραϊκός

Νέα Ορλεάνη: Τρία αδερφάκια κάηκαν ζωντανά στο σπίτι τους και κατηγορείται ο πατέρας τους (βίντεο)

Μαξίμου: Μαθητές συναντήθηκαν με τον πρωθυπουργό (εικόνες)