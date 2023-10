Πολιτισμός

Αρχαιοκάπηλοι θα πουλούσαν αμφορείς και εικόνες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως τους σταμάτησαν στο “παρά πέντε” οι αστυνομικοί. Ο ρόλος μιας 59χρονης και η αγοραπωλησία που δεν πρόλαβε να γίνει.

-

Από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων Πολιτιστικής Κληρονομίας και Περιβάλλοντος της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, συνελήφθησαν την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2023, στα Ιωάννινα, 59χρονη και 64χρονος, κατηγορούμενοι για παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με γυναίκα που κατέχει παράνομα αρχαιότητες τις οποίες σκοπεύει να πουλήσει, συγκροτήθηκε ειδικό κλιμάκιο της υπηρεσίας και με συνδρομή δικαστικού λειτουργού εντοπίστηκε η 59χρονη και συνελήφθη, καθώς στην οικία της βρέθηκαν αρχαία αντικείμενα και εικόνες.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε και η εμπλοκή του 64χρονου στην υπόθεση, ο οποίος επίσης συνελήφθη καθώς είχε προγραμματίσει αγοραπωλησία δύο αμφορέων με 48χρονο αλλοδαπό, ο οποίος περιλαμβάνεται στη δικογραφία και αναζητείται.

Στην κατοχή τους καθώς και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικία -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

2 οξυπυθμένοι αμφορείς ρωμαϊκών χρόνων,

2 δζωνες εικόνες, που απεικονίζουν την Παναγία και Αγίους,

3 εικόνες, που απεικονίζουν τον Άγιο Γεώργιο,

μικρός αμφορέας, πιθανόν βυζαντινών χρόνων,

εφυαλωμένο αγγείο κλειστού τύπου,

ασημένιο νόμισμα της Αρχαίας Αθήνας, πιθανόν του 4ου αιώνα π.Χ,

βαλιτσάκι με 2 ζεύγη ραβδοσκόπων, ηλεκτρονική συσκευή συντονισμού των ραβδοσκόπων και φορτιστή αυτής και

συσκευή ανίχνευσης μετάλλων.

Οι κατασχεθείσες αρχαιότητες παραδόθηκαν για φύλαξη και εκτίμηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ιωαννίνων και στο Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ισραήλ: Εγγονή ομήρου μιλά στον ΑΝΤ1 για το δράμα της οικογένειας της (βίντεο)

Σέρρες: Κλείνει το γήπεδο λόγω στατικότητας - Στον “αέρα” ο Πανσερραϊκός

Market Pass: Που παρατείνεται - Για ποιους διπλασιάζεται