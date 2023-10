Αθλητικά

Euroleague - Ολυμπιακός: Νίκη “θρίλερ” επί της Παρτιζάν

Δυσκολεύτηκαν, αλλά "έδειξαν ψυχή" οι παίκτες του Ολυμπιακού, καταφέρνοντας να πάρουν το ροζ φύλλο αγώνα.

Με ηρωική εμφάνιση και επιστρέφοντας από το -14 (53-67 στο 29΄), ο Ολυμπιακός των απουσιών (ΜακΚίσικ, Σίκμα, Μπραζντέικις) έδωσε στο ΣΕΦ τέλος στο αρνητικό σερί των δύο ηττών, «ισορροπώντας» το ρεκόρ του στη Euroleague σε 2-2. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 98-94 της Παρτιζάν στην παράταση (85-85κ.α.), για την 4η αγωνιστική της διοργάνωσης, υποχρεώνοντας τους Σέρβους -οι οποίοι έστειλαν το ματς στην παράταση με τρίποντο του Νάναλι στο τέλος της κανονικής διάρκειας- στην τρίτη εφετινή ήττα τους (ρεκόρ 1-3).

Τα δεκάλεπτα: 28-21, 49-43, 59-69, 85-85κ.α., 98-94

