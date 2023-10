Κοινωνία

Ραφήνα: Αρπαγή ανήλικης από άγνωστο

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πέμπτης στη Ραφήνα, όταν ένας άνδρας έβαλε μέσα στο αυτοκίνητό του το κορίτσι.

Θύμα αρπαγής κινδύνευσε να πέσει μία 15χρονη σε κεντρικό σημείο της Ραφήνας, στο Κόκκινο Λιμανάκι.

Το περιστατικό έγινε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν ένα μαύρο τζιπ πλησίασε το κορίτσι και ο οδηγός του το έβαλε με τη βία μέσα το παιδί.

Διάνυσαν μικρή απόσταση, όταν το παιδί κατάφερε να ξεφύγει.

Η 15χρονη έδωσε περιγραφές και ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Πρόκειται για Έλληνα 38 ετών, ο οποίος κατηγορείται για αρπαγή ανηλίκου και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας..

