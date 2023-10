Υγεία - Περιβάλλον

Τέλος ο αγροτικός γιατρός, γίνεται προσωπικός

Για συνολική αναβάθμιση των Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έκανε λόγο η υφυπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Στην αναμόρφωση του τομέα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, την πρόληψη στο πλαίσιο της Δημόσιας Υγείας και την δημιουργία ενός αρραγούς μετώπου με ένα ενιαίο δίκτυο όλων των μονάδων, αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Έδωσε έμφαση στις αλλαγές που προωθούνται, ώστε να διευρυνθεί η δεξαμενή των γενικών γιατρών και παθολόγων και να επαναπατριστούν γιατροί. Θα δοθούν κίνητρα οι γιατροί να επιλέγουν την Ελλάδα για να εργαστούν. Ανακοίνωσε αλλαγές στον θεσμό της υπηρεσίας υπαίθρου και κίνητρα σε γιατρούς που θέλουν να αποκτήσουν ειδικότητα Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας.

Τα δύο βασικά προβλήματα της ΠΦΥ σήμερα είναι οικονομικής και επαγγελματικής φύσεως. Αυτά τα δύο έρχεται να λύσει η μεταρρύθμιση που επιχειρείται.

Ειδικότερα στο σύστημα του προσωπικού γιατρού θα ενταχθούν οι γιατροί υπαίθρου, οι οποίοι θα αυξηθούν τους επόμενους μήνες κατά 1.270. Η εκπαίδευση αυτών που θα επιλέξουν την ΠΦΥ θα γίνεται σε πανεπιστημιακές μονάδες ΠΦΥ.

Μετά την υπηρεσία υπαίθρου σε ένα νέο πλαίσιο λειτουργίας θα έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στην ΠΦΥ με καθαρά έσοδα 30.000 ευρώ. Μέσα στο 2024 θα ενταχθούν στο σύστημα 2.500 νέοι γενικοί γιατροί και παθολόγοι. Ο στόχος των αλλαγών είναι να αυξήσουμε το ποσοστό των γενικών γιατρών και παθολόγων, ώστε να υπάρχει το δυναμικό για την ΠΦΥ και κανένας πολίτης να μην μείνει ακάλυπτος.

Μίλησε για συνολική αναμόρφωση του συστήματος και για αλλαγές που επιβάλλεται να γίνουν στην ΠΦΥ. Το μοντέλο αλλάζει και ο προσωπικός γιατρός θα στηρίζεται στο έργο του από τον βοηθό συντονιστή, ο οποίος θα έχει την φροντίδα του εγγεγραμμένου πληθυσμού.

Στόχος, είπε, είναι η οργάνωση του δικτύου πρωτοβάθμιας Υγείας και η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

Αναφέρθηκε αναλυτικά στο θεσμό του προσωπικού γιατρού, που τους τελευταίους μήνες έχει ατονήσει εξαιτίας της μικρής συμμετοχής των ιδιωτών γιατρών. Ξεκαθάρισε ότι στο σύστημα, πέρα από γενικούς γιατρούς και παθολόγους, δεν θα ενταχθούν άλλες ειδικότητες γιατρών.

Στόχος όλων των αλλαγών είναι η αύξηση του ποσοστού γιατρών ΠΦΥ και από το 6% παθολόγων και γενικών γιατρών που έχει η Ελλάδα σήμερα στο σύνολο των γιατρών να πλησιάσουμε το 26% του ευρωπαϊκού μέσου όρου.

Όπως ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να κατατεθεί έως το τέλος του έτους.

