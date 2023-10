Υγεία - Περιβάλλον

Νέα καταγγελία για κοριούς σε ξενοδοχείο της Αθήνας

Τι αναφέρει έντρομη μητέρα που η κόρη της νοσηλεύτηκε, και τι απάντησε η ξενοδοχειακή επιχείρηση.

Μία ακόμα καταγγελία για ύπαρξη κοριών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας είδε το φως της δημοσιότητας την Παρασκευή. Μητέρα κατήγγειλε ότι η κόρη της γέμισε με εξανθήματα από τσιμπήματα κοριών και ότι χρειάστηκε μάλιστα να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο.

«Διαμέναμε στην Αθήνα σε ένα ξενοδοχείο, μετά από τρεις ημέρες που φύγαμε το παιδί έβγαλε κάποια σπυριά στα πόδια. Νομίζαμε ότι ήταν κουνούπια, στην πορεία διαπιστώσαμε ότι ήταν από κοριό. Έβγαλε εξανθήματα, πυρετό και κατάλαβε ότι δεν ήταν τελικά κουνούπι. Σήμερα χρειάστηκε το παιδί να νοσηλευτεί, άμα δείτε τα χέρια της και τα πόδια της είναι τραγικά τα πράγματα. Είναι τώρα με σπυριά και παίρνουμε κάποιες αντιβιώσεις, χρειαστήκαν κάποια φάρμακα. Όταν επικοινώνησα μετά με το ξενοδοχείο, σήμερα δηλαδή το μεσημέρι, ούτε καν μου είπαν περαστικά, ούτε καν ασχολήθηκαν», δήλωσε η μητέρα.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό Mega όταν η γυναίκα ενημέρωσε το ξενοδοχείο για το συμβάν, η επιχείρηση δεν ανέλαβε καμία ευθύνη για αποζημίωση, ούτε καν για επανόρθωση του περιστατικού. Το ξενοδοχείο από την πλευρά του, ισχυρίζεται πως δεν έγινε καμία τέτοια σχετική καταγγελία, και πως στο κατάλυμα πραγματοποιούνται απεντομώσεις αρκετά συχνά.

