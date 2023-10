Υγεία - Περιβάλλον

Κοριοί - Αττική: Έκλεισε πτέρυγα ξενοδοχείου

Συναγερμός στην Ελλάδα μετά από περιστατικό εμφάνισης κοριών σε ξενοδοχείο της Αττικής. Τι διαδικασία ακολουθούν τα ξενοδοχεία.

Συναγερμός έχει σημάνει με την άφιξη κοριών και στην Ελλάδα, καθώς όπως δήλωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων επισιτισμού και τουρισμού, Γιώργος Χότζογλου, πτέρυγα ξενοδοχείου της Αττικής έκλεισε λόγω κοριών.

Πρόκειται για ξενοδοχείο στα νότια προάστια της Αττικής.

«Δυστυχώς έχουμε εμφάνιση κοριών. Όχι από αυτούς που μας ακούνε, από αυτούς που μας τσιμπούνε. Ξενοδοχείο στο παραλιακό προάστιο της Αττικής αναγκάστηκε να κλείσει μια πτέρυγα για να προχωρήσει σε απεντόμωση. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αυτό αποτελεσματικό αλλά μεταξύ άλλων προβλημάτων έχει υπάρξει και αυτό. Είναι φανερό ότι κάποιοι επισκέπτες μας κυρίως από τη Γαλλία μεταφέρανε τα έντομα και δυστυχώς κολλήσανε και στο ξενοδοχείο.

Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με τα στρώματα στα ξενοδοχεία. Στο στρατό τα καίγαμε αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ένα ξενοδοχείο με τέτοιο πρόβλημα. Έχουν εισχωρήσει στα στρώματα και είναι κόστος να αλλάξεις στρώμα σε ένα δωμάτιο», τόνισε ο κ. Χότζογλου στο Open.

Όπως σημείωσε ο κ. Χότζογλου «τα μεγάλα ξενοδοχεία ανά τακτά χρονικά διαστήματα αντικαθιστούν τα στρώματά τους. Μέχρι στιγμής είναι ένα ξενοδοχείο που έχει πρόβλημα».

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει πρωτόκολλο για αυτές τις περιπτώσεις. Σε όσους συμβεί αλλάζουν δωμάτιο και ο χώρος απολυμαίνεται.

