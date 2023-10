Κοινωνία

School pass: Οι δικαιούχοι και οι στόχοι του προγράμματος

Τι προβλέπει ο σχεδιασμός για μαζικές μετακινήσεις μαθητών. Ποιες άλλες δράσεις δρομολογεί το Υπ. Παιδείας.

Ένα νέο πρόγραμμα είναι στα σκαριά με το όνομα του να είναι "school pass" και την αίτηση για ένταξη σε αυτό να γίνεται μέσω του gov.gr.

Το πρόγραμμα σχετίζεται με επιδοτούμενες εκδρομές μαθητών στον Έβρο.

Σε επιδοτούμενες εκδρομές μαθητών στον Έβρο, μέσω ενός νέου επιδόματος school pass, καταλήγουν τα υπουργεία Τουρισμού και Παιδείας, με στόχο την τουριστική ενίσχυση των περιοχών που επλήγησαν από τις φωτιές το καλοκαίρι αλλά και την άμεση επαφή των παιδιών με το φυσικό τοπίο και τους ημιορεινούς όγκους της Κίρκης, του Άβαντα, της Τραϊανούπολης και το δάσος της Δαδιάς.

Το πρόγραμμα θα μεταφέρει στον Έβρο μαθητές και μαθήτριες μέσα από επιδοτούμενες σχολικές εκδρομές είτε οδικώς από τη Βόρεια Ελλάδα είτε αεροπορικώς από την υπόλοιπη ηπειρωτική και νησιωτική χώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η καθιέρωση του school pass για τον Έβρο, είναι μια ιδέα η οποία αναπτύχτηκε από τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, Γιάννη Ζαμπούκη, και το πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Βασίλη Κασαπίδη, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν με την υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη με θέμα την καθιέρωση επιδοτούμενων σχολικών εκδρομών στον Έβρο. Στη συνάντηση συζητήθηκε η δυνατότητα να καθιερωθεί αντίστοιχα με το travel pass, το νέο school pass.

Ταυτόχρονα το Υπουργείο Παιδείας, προχωρά στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Τα σχολεία “υιοθετούν” χερσαία και παράκτια οικοσυστήματα της Ελλάδας». Έτσι, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν έναν τόπο, να μάθουν τις ανάγκες του, τις παρεμβάσεις βελτίωσης που χρειάζεται ώστε να τον προστατεύσουν και με τον τρόπο αυτό θα συνεισφέρουν στην ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας.

Στις εκδρομές αυτές θα δοθεί εκπαιδευτικός χαρακτήρας με στόχο οι χιλιάδες μαθητές που θα ταξιδέψουν και θα γνωρίσουν την περιοχή του Έβρου να έρθουν σε άμεση επαφή με το φυσικό τοπίο, τους ημιορεινούς όγκους της Κίρκης, του Άβαντα, την Τραϊανούπολη και το δάσος της Δαδιάς και να προχωρήσουν ανά σχολείο σε δράσεις δενδροφύτευσης κατόπιν υποδείξεως του Δασαρχείου και σε στενή συνεργασία με τους κατά τόπους δήμους.

Σχεδιάζεται η σύνδεση του «Έβρος Pass» με τις σχολικές εκδρομές ώστε να έχουν εκπαιδευτικό χαρακτήρα στηρίζοντας παράλληλα τις περιοχές. Στόχος να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες σχετικά με την πρόληψη πλημμυρών και δασικών πυρκαγιών, αλλά και να τους βοηθήσει να αποκτήσουν γνώσεις που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος, στις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών και την κλιματική αλλαγή.





