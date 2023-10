Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: ο γάμος ομόφυλων ζευγαριών πρέπει να νομοθετηθεί άμεσα

Τι συζητήθηκε σε συνάντηση της Έλενας Ακρίτα με εκπροσώπους φορέων της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας.

Συνάντηση με θέμα την ισότητα στο γάμο και τα γονεϊκά δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών είχε η βουλευτής επικρατείας και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Δικαιοσύνης, αρμόδια για θέματα Δικαιωμάτων & Ισότητας, Έλενα Ακρίτα με τη Στέλλα Μπελιά και την Κατερίνα Τρίμμη, πρόεδρο και μέλος αντίστοιχα των Οικογενειών Ουράνιο Τόξο, τον Βαγγέλη Σκούφα, συντονιστή της ομάδας ΛΟΑΤΚΙ+ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και τον δικηγόρο ανθρωπίνων δικαιωμάτων Βασίλη Σωτηρόπουλο.

Στη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς η ανάγκη για άμεση νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών, ώστε να αρθούν δυσμενείς διακρίσεις σε βάρος των οικογενειών με ΛΟΑΤΚΙ+ γονείς. Συμφωνήθηκε πως είναι όχι απλώς ώριμο, αλλά απολύτως επείγον το αίτημα της ισότητας στον γάμο για όλους και της εξασφάλισης πλήρους ισότητας στα δικαιώματα των παιδιών τους. Πρέπει άμεσα να τερματιστεί το φαινόμενο των «αόρατων γονιών», εκείνων των γονιών σε ομόφυλα ζευγάρια που μεγαλώνουν παιδιά, αλλά η σχέση τους με τα παιδιά τους, καθώς και τα σχετικά οικογενειακά και κοινωνικά δικαιώματα, είναι αόρατα από το νόμο.

Η Έλενα Ακρίτα, υποσχέθηκε πως μαζί με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των σχετικών διακρίσεων με βάση και την πρόταση νόμου που είχε καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ το 2022 για την άρση των διακρίσεων λόγω φύλου στο Οικογενειακό Δίκαιο και την κατοχύρωση του δικαιώματος σύναψης γάμου για όλα τα ζευγάρια.

