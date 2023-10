Κοινωνία

Αγία Παρασκευή: Δεκάδες περιπτώσεις απάτης με πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως ο «δικηγόρος» έπαιρνε καπάρο για ενοικίαση συντάσσοντας νόμιμα μισθωτήρια τα οποία στη συνέχεια ακύρωνε. Εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ απέσπασε από τα θύματα του.

-

Εξιχνιάστηκαν, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Αγίας Παρασκευής, 31 περιπτώσεις απάτης, τις οποίες διέπραξε 41χρονος με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος μέσω ιστοσελίδων.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η διερεύνηση της υπόθεσης ξεκίνησε ύστερα από καταγγελίες πολιτών, σύμφωνα με τις οποίες από τον Ιούνιο του 2023, άτομο που παρουσιαζόταν ως δικηγόρος, τους εξαπατούσε με το πρόσχημα ενοικίασης διαμερίσματος ιδιοκτησίας του στην Αγία Παρασκευή.

Πιο αναλυτικά, ο κατηγορούμενος προέβαινε σε σχετικές αναρτήσεις σε ιστοσελίδες ενοικίασης και πώλησης ακίνητης περιουσίας και αφού ερχόταν σε επικοινωνία με υποψήφιους ενοικιαστές-θύματά του, τους αποσπούσε χρηματικά ποσά ως προκαταβολή μηνιαίου μισθώματος, με πρόφαση τη δέσμευση της συμφωνίας.

Για να το πετύχει αυτό, συνέτασσε μισθωτήριο συμφωνητικού κατοικίας το οποίο αναρτούσε στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε., ωστόσο μετά την καταβολή των χρημάτων προέβαινε στη λύση του μισθωτηρίου, ώστε να προχωρήσει σε νέα δήλωση με το επόμενο θύμα του.

Μάλιστα, ως αιτιολογία για την αδυναμία μετοίκησης στο διαμέρισμά του προέτασσε την έκδοση διαταγής πλειστηριασμού ή εμπόδια οικογενειακής φύσεως, υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει το καταβληθέν χρηματικό ποσό.

Από τη μέχρι σήμερα προανάκριση, προέκυψε ότι ο κατηγορούμενος, σε 31 περιπτώσεις απάτης που έχουν εξιχνιασθεί, έχει αποσπάσει συνολικά 127.623 ευρώ από τα θύματά του, επιστρέφοντας σε μερικούς εξ αυτών το χρηματικό ποσό των 31.750 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για απάτη, τετελεσμένη και σε απόπειρα, κατ' επάγγελμα και κατ' εξακολούθηση, εξύβριση, εκβίαση και απειλή, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Αστυνομικοί βρήκαν εκρηκτικό μηχανισμό σε τυχαίο έλεγχο!

Τσαντάκιας συνελήφθη μετά από 11 χρόνια!

Σιροπιαστό κέικ σοκολάτας από τον Νικόλα Καρβέλα (βίντεο)