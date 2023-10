Κόσμος

Γάζα: Υπηρεσίες του ΟΗΕ απηύθυναν έκκληση για κατάπαυση του πυρός

Παράλληλα ζητούν και την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας.

Υπηρεσίες του ΟΗΕ απηύθυναν σήμερα έκκληση για κατάπαυση του πυρός και την απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα μετά την μεταφορά από 20 φορτηγά φορτίου με βοήθεια που έφθασε στον παλαιστινιακό θύλακα μέσω του συνοριακού περάσματος της Ράφας.

"Απευθύνουμε έκκληση για ανθρωπιστική εκεχειρία μαζί με την άμεση, απρόσκοπτη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα ώστε να επιτραπεί στους φορείς της ανθρωπιστικής βοήθειας να φθάσουν στους πολίτες που χρήζουν ανάγκης, να σωθούν ζωές και να αποτραπούν περαιτέρω ανθρώπινα δεινά", αναφέρουν σε κοινή ανακοίνωσή τους το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για την Ανάπτυξη (UNDP), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τον πληθυσμό (UNFPA), το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

"Οι ροές της ανθρωπιστικής βοήθειας πρέπει να είναι μεγάλης κλίμακας και συνεχείς και να επιτρέπουν σε όλους τους κατοίκους της Γάζας να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους", καταλήγουν.

