Άρης – Πανσερραϊκός: Λύτρωση… στην εκπνοή για τους “κιτρινόμαυρους”

Σε ένα κακό ποιοτικά παιχνίδι, το αποτέλεσμα κρίθηκε στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης.

-

Χάρη σε γκολ του Φαμπιάνο Λέισμαν στην τελευταία φάση του αγώνα, ο Αρης επικράτησε 1-0 του Πανσερραϊκού στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ο Βραζιλιάνος κεντρικός αμυντικός κατάφερε στο φινάλε να νικήσει τον – ανίκητο μέχρι τότε – Αντριαν Χοβάν, κάνοντας το καλύτερο δώρο στον προπονητή του, Άκη Μάντζιο που σήμερα γιόρτασε τα 54α γενέθλιά του.

Η αναμέτρηση δεν είχε καθόλου καλό ρυθμό. Πολλά φάουλ, διακοπές, ένταση και νεύρα, με αποτέλεσμα ο Κωνσταντίνος Περράκης να κάνει πέντε φορές χρήση της κίτρινης κάρτας στο πρώτο 45λεπτο.

Οι Σερραίοι απείλησαν πρώτοι, όταν στο 22’ ο Χουλιάν Κουέστα έδιωξε δύσκολα το σουτ του Ζήση Χατζηστραβού από τα αριστερά. Εξι λεπτά αργότερα, στην απέναντι εστία, ο Τζόναθαν Μενέντες αστόχησε από καλή θέση μέσα από την περιοχή ενώ ίδια κατάληξη είχε κι η προσπάθεια του Σάπι Σουλεϊμάνοφ στο ημίωρο.

Οι φιλοξενούμενοι έφτασαν κοντά στο γκολ στο 34’ σε φάση διαρκείας. Από παράλληλο γύρισμα, ο Σάββας Μούργος απέτυχε να βρει την μπάλα προ του Κουέστα, με το σουτ του επερχόμενου Παναγιώτη Δεληγιαννίδη να φεύγει δίπλα από τα δοκάρια της εστίας του Άρη.

Οι ωραίες ατομικές ενέργειες του Σουλεϊμάνοφ (38’, 45’) αλλά και το φάουλ του Μπίργκερ Βερστράτε (40’) – όλα εκτός εστίας – ήταν ό,τι καλύτερο δημιούργησαν στο πρώτο μέρος οι γηπεδούχοι.

Παρόμοιο σκηνικό και στο ξεκίνημα του β’ μέρους. Το δυνατό σουτ του Κόστα Αλεξιτς στο 50’ ήταν μία ακόμη προειδοποίηση από πλευράς Πανσερραϊκού που, με το πέρασμα της ώρας, άρχισε να οπισθοχωρεί.

Η κατοχή μπάλας έφτασε στο 85%-15% υπέρ του Άρη αλλά οι φάσεις ήταν είδος προς εξαφάνιση μέχρι που το ματς μπήκε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κι εκεί οι «κίτρινοι»… πάτησαν το γκάζι.

Στο 80’ ο Λορέν Μορόν ανάγκασε σε δύσκολη επέμβαση τον Χοβάν ενώ τρία λεπτά αργότερα στην κεφαλιά του Ισπανού φορ, έπειτα από τη σέντρα του Φράνκο Φερράρι, η μπάλα σταμάτησε στη ρίζα της δοκού έπειτα από την παρέμβαση του Σλοβάκου τερματοφύλακα.

Ο Αλβαρο Ζαμόρα (85’) δεν μπόρεσε να βρει καλά την μπάλα από πλεονεκτική θέση, ο Μιχάλης Παναγίδης (88’) απέτυχε να νικήσει τον Χοβάν ενώ και το πλασέ του Φαμπιάνο Λέισμαν (90’+2’), έπειτα από φάση διαρκείας, έφυγε ψηλά.

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Χοβάν σταμάτησε (ξανά) και τον Σουλεϊμάνοφ, αλλά από την εκτέλεση του κόρνερ από τον Ρώσο, ο Φαμπιάνο με καρφωτή κεφαλιά έδωσε ένα πολύτιμο «τρίποντο» στον Άρη. Που γλίτωσε τη δεύτερη σερί εντός έδρας απώλεια βαθμών και στέρησε από τα «λιοντάρια των Σερρών» ένα πολύτιμο βαθμό.

Διαιτητής: Κωνσταντίνος Περράκης (Αθηνών)

Κίτρινες: Πάρδο, Βερστράτε, Παναγίδης – Μορέιρα, Πεταυράκης, Δεληγιαννίδης, Στάικος, Μπέργκστρομ, Χοβάν.

ΑΡΗΣ (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Μπράμπετς, Φερράρι, Φαμπιάνο, Μοντόγια (59’ Οντουμπάτζο), Πάρδο (66’ Ζαμόρα), Τζούρασεκ (59’ Νταρίντα), Μενέντες (60’ Παναγίδης), Βερστράτε, Σουλεϊμάνοφ, Μορόν.

ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ (Πάμπλο Γκαρσία): Χοβάν, Αυλωνίτης, Μπέργκστρομ, Πεταυράκης (46’ Μασκανάκης), Πηλέας, Χατζηστραβός (65’ Σοφιανός), Μορέιρα (86’ Θυμιάνης), Στάικος, Μούργος (77’ Ουεντραόγκο), Δεληγιαννίδης, Αλεξιτς (86’ Γούλερι).

