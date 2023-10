Πολιτική

Κασσελάκης στον ΑΝΤ1: Το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και σε όποιον αρέσει

Το γάντι στους εσωκομματικούς του αντιπάλους έριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, υπογραμμίζοντας ότι έχει «νωπή εντολή για αλλαγές στην χώρα και εσωκομματικά».

Του Θανάση Τσίτσα

Το γάντι στους εσωκομματικούς του αντιπάλους έριξε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέφανος Κασσελάκης, υπογραμμίζοντας ότι έχει «νωπή εντολή για αλλαγές στην χώρα και εσωκομματικά» και δηλώνοντας «το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω και σε όποιον αρέσει». Ο κ. Κασσελάκης διαφώνησε ότι «υπάρχει εσωκομματικός πόλεμος», χαρακτήρισε «προσωπικό και όχι πολιτικό» το πρόβλημα που έχουν κάποια στελέχη του κόμματος μαζί του ενώ ζήτησε υπομονή γιατί «ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεί τον βηματισμό του».



Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης συνοδευόμενος από τον σύζυγο του και τους γονείς του πήρε μέρος σε κεντρική πολιτική εκδήλωση, η οποία διοργανώθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ Νέας Υόρκης, στην αίθουσα “Κέφαλος» στην Αστόρια. Στην ομιλία του ξεδίπλωσε τις προτάσεις του για το πολιτικό του πρόγραμμα ενώ δέχθηκε ερωτήσεις που αφορούσαν κατά κόρον θέματα ομογενειακά,εθνικά και θέματα διακυβέρνησης της χώρας.



Σε δηλώσεις του με αφορμή την πρώτη ανοιχτή συγκέντρωση ομογενών στην Νέα Υόρκη είπε ότι γι’ αυτόν είναι «μια πολύ συγκινητική στιγμή γιατί επιστρέφει στην οικογένεια του» και τόνισε «ότι δεν είναι μόνο ζήτημα ανθρωπιάς αλλά και ανάπτυξης να ενεργοποιήσουμε την ομογένεια. Εχω συναντήσει στην Νέα Υόρκη, χθες και σήμερα, ένα απίστευτο ανθρώπινο δυναμικό και αισθάνομαι την ανάγκη να κάνω τα παντα ώστε να επιστρέψουν αυτά τα παιδιά στην πατρίδα και να συνεισφερουν στο μέλλον».



Σε ερώτηση του ΑΝΤ1 αν θα πάρει πρωτοβουλία για να κοπάσει ο εσωκομματικός εμφύλιος ξεκαθάρισε εξ αρχής ότι «δεν υφίσταται εσωκομματικός εμφύλιος». Στη δήλωση του ανέφερε σχετικά : «Ο ΣΥΡΙΖΑ πέρασε από μια επιλογή προέδρου. Εθεσα στην κρίση του κόσμου ξεκάθαρες προτάσεις πριν θέσω υποψηφιότητα. Ηταν οι πολιτικές προτάσεις που δημιούργησαν ένα κίνημα το οποίο με εξέλεξε από τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, αν και δεν είχαν κανένα όργανο με το μέρος μου,αν και δεν είχα κανένα μέσο ενημέρωσης, ούτε κομματικό, ούτε συστημικό. Είμαι πρόεδρος ενός προοδευτικού κινήματος και κόμματος με ένα μήνυμα για σύγχρονη Αριστερά, με ξεκάθαρες λύσεις. Αυτή είναι η νωπή εντολή των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή θα υπηρετήσω γιατί το έχει ανάγκη η πατρίδα μας.Ολα τα υπόλοιπα είναι αποπροσανατολισμός. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ συμφωνεί με τις αλλαγές που θέλουμε να κάνουμε στην πατρίδα μας και όσοι διαφωνούν επιφανειακά με το προσωπικό προφίλ μου στην ουσία δεν διαφωνούν στην συντριπτική πλειοψηφία των προτάσεων μου για την χώρα. Αρα το θέμα είναι για μερικούς ανθρώπους προσωπικό και όχι πολιτικό.Σεβαστό.

Εγώ θα συνεχίσω να υπηρετώ τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος θέλει να εκτελέσω την εντολή του για αλλαγή στην χώρα και εσωκομματικά.Είναι καιρός να καταλάβουν όλοι μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ ότι την πιο νωπή εντολή μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ την έχει ο πρόεδρος του ο οποίος εκλέχθηκε με μεγάλη διαφορά και εκλέχθηκε με ξεκάθαρες πολιτικές προτάσεις.Ο κόσμος ήξερε τι ψήφιζε πριν έρθει να ψηφίσει.Υπομονή, ο ΣΥΡΙΖΑ, θα βρεί τον βηματισμό του. Σ’όλους τους ανθρώπους που θέλουν να ζήσουν σε μια δίκαιη χώρα σας λέω ξεκάθαρα: To ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.Θα συνεχίσω από την κοινωνία για την κοινωνία και σε όποιον αρέσει», κατέληξε.

