ΗΠΑ: Μάνα σκότωσε τα δίδυμα παιδιά της (βίντεο)

Η οικογενειακή τραγωδία αποκαλύφθηκε μετά τον εντοπισμό της σορού και της ίδιας της παιδοκτόνου, που έπεσε από γέφυρα.

Μια αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία αποκάλυψε η βουτιά θανάτου που έκανε μια 31χρονη από γέφυρα στη Φλόριντα των ΗΠΑ όταν οι αστυνομικοί που πήγαν στο σπίτι της βρήκαν νεκρά τα δύο δίδυμα παιδιά της, ένα αγόρι και ένα κορίτσι 5 ετών.

Η τραγική υπόθεση άρχισε να εκτυλίσσεται όταν υπήρξε τηλεφώνημα από αυτόπτη μάρτυρα ότι η 31χρονη Κατορέια Χάντο βγήκε από το αυτοκίνητό της και βούτηξε στο κενό από γέφυρα στη λίμνη Τζέσαπ.

Αφού ανασύρθηκε η σορός της 31χρονης και ταυτοποιήθηκε, αστυνομικοί πήγαν στο σπίτι της και βρήκαν νεκρά στα κρεβάτια τους τα δύο 5χρονα δίδυμα παιδιά της, σύμφωνα με το NBC.

Στο σπίτι της 31χρονης οι αστυνομικοί βρήκαν και ένα όπλο αλλά στα παιδιά δεν εντοπίστηκε κάποιο εμφανές τραύμα από πυροβολισμό, όπως αναφέρει και το protothema.gr. Την ακριβή αιτία θανάτου των παιδιών θα προσδιορίσει ο ιατροδικαστής που θα πραγματοποιήσει τη νεκροψία-νεκροτομή στις σορούς τους.

Τα δύο δίδυμα αδέρφια, ο Αχμέντ και η Άβα, ήταν παιδιά με ειδικές ανάγκες και όπως διαπιστώθηκε δεν είχαν πάει στο σχολείο τους από τις 13 Οκτωβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία στο σπίτι δεν βρέθηκαν ούτε πολύ φαγητό ούτε αρκετά έπιπλα.

Η μητέρα της 31χρονης δήλωσε ότι η κόρη της αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με την κατάθλιψη αλλά δεν είχε εντοπίσει κάποια σημάδια ακραίας επιδείνωσης της κατάστασής της.

Η ίδια, μάλιστα, είχε δεχθεί ένα τηλεφώνημα από το σπίτι της κόρης της το βράδυ της περασμένης Πέμπτης αλλά δεν το απάντησε καθώς θεώρησε ότι το είχε κάνει κατά λάθος το ένα από τα δύο παιδιά.

