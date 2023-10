Κοινωνία

Μέγαρα: Κρανίο και οστά εντόπισαν κυνηγοί στα Γεράνεια Όρη

"Θρίλερ" με το μακάβριο εύρημα στα Γεράνεια Όρη. Τι εξετάζουν οι Αρχές.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές, καθώς ένα μακάβριο εύρημα εντοπίστηκε στα Γεράνεια Όρη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο σκύλος μιας ομάδας κυνηγών αρχικά εντόπισε το κρανίο και λίγο μετά σε κοντινή απόσταση βρέθηκαν οστά από το υπόλοιπο σώμα.

Αμέσως ειδοποιήθηκε η Αστυνομία. Αυτή την ώρα μεταβαίνουν στο σημείο κλιμάκιο της Ασφάλειας και ιατροδικαστής.

Θα εξεταστεί μεταξύ άλλων εάν πρόκειται για κάποιο στυγερό έγκλημα, όπως και εάν τα οστά ανήκουν σε κάποιον άνθρωπο για τον οποίο είχε δηλωθεί εξαφάνιση.

