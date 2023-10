Κοινωνία

Γαύδος - Μεταναστευτικό: συνελήφθησαν οι διακινητές

Οι άνδρες διακινούσαν δεκάδες μετανάστες που εντοπίστηκαν στην Γαύδο.

Δύο άνδρες συνελήφθησαν ως διακινητές των δεκάδων μεταναστών που εντοπίστηκαν στα παράλια της Γαύδου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από έρευνες των λιμενικών αρχών και λαμβάνοντας καταθέσεις από τους μετανάστες εντόπισαν τους δύο άνδρες, 24 και 25 ετών, που κατονομάστηκαν ως οι διακινητές.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για παράνομη είσοδο στη χώρα αλλά και διακίνηση μεταναστών και πλέον θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα.

Στα Χανιά οι 33 μετανάστες

Οι υπόλοιποι 33 μετανάστες αρχικά μεταφέρθηκαν στη Χώρα Σφακίων προκειμένου να γίνει η ταυτοποίησή τους.

Αφού ελέγχθηκαν από υγειονομικό προσωπικό και κρίθηκε πως η κατάσταση της υγείας του είναι καλή αποφασίστηκε η μεταφορά τους στα Χανιά.

Για μία ακόμα φορά, οι κατασκηνώσεις Καλαθά κρίθηκαν κατάλληλες για την φιλοξενία τους με αποτέλεσμα οι 33 μετανάστες να οδηγηθούν με λεωφορείο για την διαμονή τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι διαδικασίες για την μεταφορά τους σε κάποια δομή στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Το χρονικό

Όλα συνέβησαν το πρωί της Παρασκευής όταν δεκάδες μετανάστες εντοπίστηκαν από κατοίκους της Γαύδου να κυκλοφορούν στα παράλια του νησιού.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές με το λιμεναρχείο να στέλνει περιπολικό σκάφος για να ερευνήσει το περιστατικό.

Οι λιμενικοί είδαν πως πρόκειται για 35 συνολικά μετανάστες (31 άνδρες και 4 ανήλικοι) που είχαν αποβιβαστεί στη στεριά. Επίσης, είδαν μία λέμβο να βρίσκεται στα παράλια και διαπίστωσαν πως πρόκειται για το σκάφος που επέβαιναν οι μετανάστες.

Οι μετανάστες οδηγήθηκαν με πλοίο και συνοδεία αστυνομικών από το λιμάνι της Γαύδου στη Χώρα Σφακίων και στη συνέχεια σε χώρο φιλοξενίας στα Χανιά.

Πηγή: cretapost.gr

