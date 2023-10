Πολιτική

Κούλογλου: Αποχωρεί από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την αποχώρησή του από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και την συνεπακόλουθη ανεξαρτητοποίησή του, ανακοινώνει ο Στέλιος Κούλογλου. Η επιστολή στον Στέφανο Κασσελάκη.

-

Με μία αιχμηρή επιστολή προς τον Στέφανο Κασσελάκη ο ευρωβουλευτής Στέλιος Κούλογλου ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας πως αποχωρεί από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.

Συγκεκριμένα, με μια ανοιχτή επιστολή που δημοσιεύτηκε στο tvxs, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε πως αποχωρεί από την ευρωομάδα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην επιστολή του ο Στέλιος Κούλογλου κάνει λόγο για έλλειψη σοβαρότητας σε μία κρίσιμη στιγμή: «Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κόμμα στερείται σοβαρότητας, την ίδια στιγμή που επιχειρείται μια βίαιη ανατροπή τής μέχρι τώρα πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά. Σε αυτές τις συνθήκες για όσους ήθελαν να κρατήσουν μια ανεξάρτητη στάση, η κατάσταση είναι ανυπόφορη».

Ολόκληρη η επιστολή του Στέλιου Κούλογλου:

Προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ

Αξιότιμε κ. Κασσελάκη

Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο κόμμα στερείται σοβαρότητας, την ίδια στιγμή που επιχειρείται μια βίαιη ανατροπή τής μέχρι τώρα πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, ρίχνοντας κι άλλο λάδι στη φωτιά. Σε αυτές τις συνθήκες για όσους ήθελαν να κρατήσουν μια ανεξάρτητη στάση, η κατάσταση είναι ανυπόφορη.

Η έλλειψη σοβαρής αντιπολίτευσης είναι μία από τις βασικές αιτίες για τη στασιμότητα του ΣΥΡΙΖΑ, όπως εκφράστηκε και στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ήδη πριν την εκλογή σας, η δημόσια συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την προσωπική σας ζωή κι όχι γύρω από τις πολιτικές σας προτάσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε να τροφοδοτεί με κουτσομπολιά τα πρωϊνάδικα, ενώ ο κ. Μητσοτάκης έχει αφεθεί μόνος και ανενόχλητος να κάνει πολιτική στα δελτία ειδήσεων.

Αυτό δεν έχει συμβεί στην ιστορία των αξιωματικών αντιπολιτεύσεων, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Για αυτό έχετε εσείς τη βασική ευθύνη και παρά τις σχετικές επισημάνσεις, τίποτα δεν έχει αλλάξει. Μόλις χθες, προσπαθώντας να δικαιολογήσετε παλαιότερα αντισύριζα, συντηρητικά γραπτά σας, επικαλεστήκατε μεταξύ των άλλων «μια σχέση με μια κοπέλα που δεν ήμουν χαρούμενος».

Όποτε δίνεται ευκαιρία να διατυπωθούν οι προγραμματικές σας θέσεις βρίσκονται στους αντίποδες αυτών που υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα. Στην πρόσφατη ομιλία σας στον ΣΕΒ, εκτός από το κλείσιμο του ματιού στους παρευρισκόμενους για το 8ωρο («Δεν είναι δυνατό να επιβάλλουμε, κυρίες και κύριοι, δεκάωρη εργασία χωρίς αύξηση αποδοχών») ή την έλλειψη κάθε αναφοράς για αύξηση μισθών και ανάγκη σύναψης νέα εθνικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, διατυπώσατε την πρόταση περί stock option στις επιχειρήσεις.

Πέρα από το ότι τα stock options βασικά αφορούν στελέχη επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, η πρόταση δεν έχει καμία σχέση με την ελληνική πραγματικότητα των μικρομεσαίων, συχνά οικογενειακών παραγωγικών μονάδων.

Στην Ελλάδα ναυτιλιακές εταιρείες απαιτούν παράνομα από τους εργαζόμενους να επιστρέψουν μέρος των αμοιβών από τις υπερωρίες ή από τα κρατικά επιδόματα που δίδονται στους νεοπροσλαμβανόμενους. Ετσι οι εργαζόμενοι ναυτικοί πληρώνουν φόρο για εισοδήματα που έχουν μόνο στα χαρτιά. Δεν το λες και ένα βήμα πριν τα stock options.

Ας σημειώσω τέλος, αν διατηρεί κάποια αξία, ότι ο Αλέξης Τσίπρας, τον οποίο επικαλείστε συχνά, είχε ταχθεί κατηγορηματικά εναντίον της πρότασης περί stock option που είχε διατυπώσει ο κ. Μητσοτάκης, πάλι μιλώντας στον ΣΕΒ.

Αφήνετε συχνά να διαφανεί ότι η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να κινείται στα πρότυπα του αμερικανικού Δημοκρατικού Κόμματος. Όμως το δικομματικό σύστημα στις ΗΠΑ έχει οδηγήσει σε μεγάλη αύξηση των κοινωνικών ανισοτήτων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παρουσιάζουν μεγαλύτερες ανισότητες μεταξύ πλουσίων και φτωχών, από οποιαδήποτε άλλη ανεπτυγμένη χώρα.

Η εισοδηματική ανισότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά περίπου 20% από το 1980 έως το 2016 και συνδέεται με την παγκοσμιοποίηση, αλλά επίσης την παρακμή των συνδικάτων, την έλλειψη συλλογικών συμβάσεων και την υποβάθμιση του κατώτατου μισθού. To προσδόκιμο ζωής πέφτει, ειδικά στα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα. Τις τελευταίες μέρες, ο Economist παρουσίαζε ένα τραναταχτό, μακάβριο παράδειγμα:

«Το 2021, οι σημερινοί Αμερικανοί 25άρηδες που δεν έχουν πτυχίο πανεπιστημίου τετραετούς φοίτησης (περίπου τα δύο τρίτα του ενήλικου πληθυσμού) αναμένεται να ζήσουν κατά μέσο όρο περίπου δέκα χρόνια λιγότερο από εκείνους που έχουν πτυχίο. Το 1992 (όταν εκλέχθηκε ο Δημοκρατικός Μπιλ Κλίντον-ΣΣ) αυτό το χάσμα ήταν το ένα τρίτο του σημερινού».

Aυτές οι συνεχώς αυξανόμενες ανισότητες συγκροτούν άλλωστε το υπόβαθρο της βαθιάς και πολύπλευρης κρίσης του αμερικανικού πολιτικού συστήματος. Ακόμη λοιπόν και αν ένα αντίστοιχο μοντέλο μπορούσε να καθιερωθεί στην Ελλάδα, πράγμα εξαιρετικά αμφίβολο, δεν είναι αυτό που θα έπρεπε να υιοθετήσει ένα κόμμα που επιζητεί περισσότερη κοινωνική δικαιοσύνη και μείωση των ανισοτήτων.

Για αυτό, η προσπάθεια να παρουσιαστούν οι επικριτές σας, ως δογματικοί με «αριστερόμετρο», προκαλεί περισσότερες αντιδράσεις. Η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που ανήκουν σε αυτόν τον χώρο θέλουν ένα κόμμα σύγχρονο, δημοκρατικό, πράσινο αλλά και αριστερό. Οταν είχατε εκλεγεί, είχα δηλώσει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετατράπηκε από ροκ συγκρότημα σε ελαφρύ ποπ. Αλλά εδώ, στο όνομα της πλειοψηφίας, πάει να το γυρίσει στο.. καλαματιανό.

Φυσικά δεν ευθύνεστε για την κρίση του κόμματος που παραλάβατε, οι εσωκομματικοί σας αντίπαλοι έχουν ασφαλώς περισσότερες ευθύνες. Αλλά η έλλειψη πολιτικής που προανέφερα καθώς και η διατύπωση θέσεων -χωρίς μάλιστα καμία εσωκομματική συζήτηση- που υπονοούν μια κρυφή ατζέντα, πολλαπλασιάζουν τις αντιδράσεις και τα ερωτηματικά ανάμεσα στα μέλη του κόμματος που αναζητούν μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση στην πλήρη ηγεμονία της ΝΔ.

Επιπλέον οι επιθέσεις και οι απειλές για διαγραφή, αποκλεισμό από ψηφοδέλτια κ.λπ, η με το “έτσι θέλω” ανακοίνωση της διαγραφής Τζουμάκα χωρίς να ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό, έχουν δημιουργήσει ένα τοξικό κλίμα, που δεν έχει σχέση ούτε με σχέσεις συνεργασίας σε πολυεθνικές εταιρείες, όχι σε κόμμα με στόχους και ιδανικά. Δεν θέλω να αναφερθώ περισσότερο στη μονομερή πρώτη ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ για τη Γάζα, επίσης μακριά από την παραδοσιακή πολιτική του. Παρότι δεν είμαι μέλος του κόμματος, η κατάσταση είναι λυπηρή.

Το κλίμα είναι αφόρητο και επειδή δεν μπορώ να υποστηρίξω πολιτικές, με τις οποίες δεν συμφωνώ, σας ανακοινώνω την αποχώρηση μου από την ευρωομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Εννοείται ότι παραμένω στην πολιτική ομάδα της Αριστεράς (Left) και ότι θα συνεργαστώ με τους ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σε κάθε θέμα που αφορά την ειρήνη, τη δημοκρατία και την κοινωνική δικαιοσύνη στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο 23 Οκτωβρίου - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

F1 - GP ΗΠΑ: Ο Μαξ Φερστάπεν πανηγύρισε την 50η νίκη στην καριέρα του (βίντεο)

Καιρός: Αίθριος με λίγες τοπικές βροχές τη Δευτέρα