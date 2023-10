Αθλητικά

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Ο γιατρός του αγώνα τοποθετείται για τον τραυματισμό Χουανκάρ

Ο Χρήστος Γώγος υποστηρίζει ότι ουδέποτε άλλαξε την γνωμάτευση του για τον τραυματισμό του ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού.

Θέση στα όσα διαδραματίσθηκαν εχθές το βράδυ στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», με πρωταγωνιστή και τον ίδιο, πήρε ο ιατρός του ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, Χρήστος Γώγος. Με ανάρτηση στον λογαριασμό που διατηρεί στο Facebook, ο Έλληνας επιστήμονας, τοποθετείται με σαφήνεια και εξηγεί τί πραγματικά συνέβη:

Πρός ενημέρωση όλων των φίλων μου.

Είμαι γιατρός αγώνων από το 1991 μέχρι σήμερα γιατί μου αρέσει το ποδόσφαιρο. Έχω και την ιδιότητα του Αθλητιάτρου από την Ιταλία από τα τέλη της δεκαετίας του 80.

Έχω παίξει σε αμέτρητα ντέρμπι και έχω αντιμετωπίσει άπειρες καταστάσεις δύσκολες. Πρόσφατα η Ένωση με χρησιμοποίησε ώς εκπαιδευτή της UEFA για τίς κακώσεις ΑΜΣΣ.

Το σημερινό με ξεπερνάει ώς άνθρωπο και με λυπεί αφάνταστα.

Λειτουργώ πάντα για το καλό τών ασθενών μου. Έτσι λοιπόν δεν άλλαξα ποτέ την γνωμάτευση παρά μόνο περιέγραψα την προοδευτική βελτίωση της κλινικής του εικόνας ενώπιον και των ορθοπαιδικών συναδέλφων των δύο ομάδων. Άρα το ψέμα που ξεκίνησε από έναν δημοσιογράφο του σπόρ fm και αναπαράχθηκε από πολλούς μη ειδικούς έχει κοντά πόδια. Όλα περιγράφονται σε δύο γνωματεύσεις αγγλικά για τον διαιτητή και Ελληνικά για το κοινό και την εισαγγελέα . Εχουν γνώση και οι δύο ομάδες.

Τέλος το μόνο που έχω από όλα αυτά τα χρόνια ενασχόλησής μου με το ποδόσφαιρο είναι άπειρες φωτογραφίες με όλους.

Όσοι νομίζουν ότι έπιασαν λαβράκι είναι γελασμένοι.

Κλείνω στεναχωρημένος για την καφρίλα κάποιων στα 3000 τηλ που μου εύχονταν να πάθω τα χειρότερα αλλά και για την ήδη πεθαμένη μητέρα μου.

Λυπάμαι μάνα.

