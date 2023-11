Κοινωνία

Γερμανική και ελληνική κουλτούρα: Μία πιο προσεκτική ματιά στις μεγάλες διαφορές

Ελληνική και γερμανική κουλτούρα είναι διαφορετικές μεταξύ τους κάτι το οποίο κάνει τους δύο λαούς σίγουρα μοναδικούς και είναι ενδιαφέρον να επισημανθούν

Ο πολιτισμός του κάθε λαού χαρακτηρίζει ένα ολόκληρο έθνος, διαμορφώνοντας τις αξίες, τα έθιμα και τον τρόπο ζωής. Εάν κάνεις παρατηρήσει και συγκρίνει την κουλτούρα διαφορετικών χωρών και λαών, θα βρει πολλές διαφορές και μοναδικά σημεία που δείχνουν πόσο μοναδικοί τελικά είμαστε όλοι. Στη συνέχεια θα εξερευνήσουμε τις πιο σημαντικές διαφορές ανάμεσα στη γερμανική και την ελληνική κουλτούρα, όπου υπάρχουν πολύ σημαντικές διαφορές.

Οι δύο λαοί παρουσιάζουν διαφορετική προσέγγιση στην εργασία και τη διασκέδαση. Η Γερμανοί είναι γνωστοί για την ισχυρή ηθική και αφοσίωση στην καριέρα τους. Εκτιμούν την αποτελεσματικότητα και την παραγωγικότητα και ακολουθούν πολύ αυστηρά προγράμματα. Υπάρχει καθαρή διάκριση και όρια ανάμεσα στη δουλειά και την προσωπική ζωή. Από την άλλη πλευρά οι Έλληνες δίνουν μεγαλύτερη σημασία στη διασκέδαση για την απόλαυση της ζωής. Έχουν Συνήθως μία πιο χαλαρή διάθεση στην εργασία εκτιμώντας περισσότερο τις προσωπικές επαφές και τις κοινωνικές σχέσεις σε σχέση με ένα αυστηρά καθορισμένο πρόγραμμα.

Κοινωνική δομή και οικογενειακές αξίες

Στη γερμανική κοινωνία η έμφαση πέφτει στην ατομική διάσταση του ατόμου και στα προσωπικά επιτεύγματα. Η επιτυχία μετριέται συχνά με το τι έχει πετύχει κάνεις στη ζωή του και μέσα σε αυτές τις συνθήκες το καταφέρει να είναι κανείς αυτάρκης και να βασίζεται στις δυνάμεις του είναι όχι μόνο επιθυμητό, αλλά και απαραίτητο. Ο επαγγελματισμός και η συνέπεια είναι βαθιά «χαραγμένα» στη γερμανική κοινωνία. Από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα υπάρχουν πιο ισχυροί οικογενειακοί δεσμοί και μία πιο συλλογική νοοτροπία.

Η οικογένεια αποτελεί την «καρδιά» της ελληνικής κοινωνίας και γι’ αυτό συχνά οι οικογένειες είναι μεγάλες. Γονείς, παιδιά, ακόμα και παππούδες είναι φυσιολογικό να ζουν στο ίδιο νοικοκυριό, κάτι το οποίο είναι δύσκολο να δει κανείς σε μία γερμανική οικογένεια. Στην ελληνική κοινωνία δίνεται προτεραιότητα στις σχέσεις και στη φιλοξενία, ενώ οι οικογενειακές συναθροίσεις είναι απαραίτητες καταστάσεις που ενισχύουν τους οικογενειακούς δεσμούς.

Κουζίνα και συνήθειες διατροφής

Τόσο η γερμανική, όσο και η ελληνική κουζίνα διαθέτουν τη δική τους μοναδική ταυτότητα και ιστορική επιρροή. Στη γερμανική κουζίνα τα πιάτα βασίζονται κυρίως στα λουκάνικα, στο ξινολάχανο, στα σνίτσελ και σε άλλα πιάτα τα οποία είναι κυρίως κρεατοφαγικά. Χρησιμοποιείται περισσότερο το βούτυρο και φυσικά η μπύρα αποτελεί βασικό στοιχείο της καθημερινής διατροφής και παράδοσης. Φεστιβάλ μπύρας όπως το Οκτόμπερφεστ άλλωστε είναι διάσημα σε όλο τον κόσμο και προσελκύουν επισκέπτες που επιθυμούν γνωρίσουν από κοντά αυτή τη γερμανική παράδοση.

Στην ελληνική κουζίνα δίνεται έμφαση στα φρέσκα συστατικά, τα βότανα, στα λαχανικά, στα όσπρια και φυσικά στο πολύτιμο ελαιόλαδο για την ελληνική και γενικότερα για τη μεσογειακή διατροφή. Το κρέας υπάρχει στην εβδομαδιαία διατροφή των Ελλήνων, όμως η κατανάλωση είναι μικρότερη σε σχέση με τους Γερμανούς, ενώ το ψάρι και τα θαλασσινά έχουν μεγαλύτερο ρόλο και καταναλώνονται πολύ πιο συχνά. Οι Έλληνες προσεγγίσουν το φαγητό ως κοινωνικό γεγονός και απολαμβάνουν τα γεύματα με φίλους και με την οικογένεια. Επιπλέον οι Έλληνες συνηθίζουν να τρώνε πολύ πιο αργά από τους Γερμανούς που θεωρούν πως το βραδινό θα πρέπει να καταναλώνεται το πολύ μέχρι τις 8:00 το βράδυ.

Ακρίβεια, συνέπεια και κοινωνικότητα

Το να αργήσεις 5 λεπτά σε ένα ραντεβού στη Γερμανία μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και προσβλητικό. Στην Ελλάδα σπάνια είναι κανείς τόσο ακριβής και είναι συχνό το φαινόμενο κάποιος να καθυστερεί πολύ περισσότερο χρόνο, χωρίς αυτό να αποτελέσει τελικά κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Είναι ιδιαίτερα αγενές να καθυστερήσει κάνεις στη Γερμανία όταν έχει προσκληθεί στο σπίτι κάποιου, πράγμα το οποίο δεν ισχύει γενικά στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα επίσης συνηθίζεται ο προσκεκλημένος να φέρει κάποιο δώρο μαζί του, πχ κάποιο γλυκό, πράγμα το οποίο δεν είναι καθόλου απαραίτητο στη Γερμανία.

Γενικά οι Έλληνες είναι πολύ πιο ευέλικτοι όσον αφορά τα ραντεβού και τα ωράρια και σε πολλές περιπτώσεις είναι ακόμα και αναμενόμενο από τον οικοδεσπότη να αργήσει λίγο ο επισκέπτης. Οι οικοδεσπότες προσφέρουν άφθονο φαγητό και κεράσματα και σε κάποιες περιοχές της Ελλάδας το να αρνηθεί κανείς είναι κάπως αγενές.

Γιορτές και εκδηλώσεις

Αντίστοιχα και στις δύο κουλτούρες ο κόσμος διασκεδάζει σε φεστιβάλ και σε γιορτές. Αναφερθήκαμε ήδη στο Οκτόμπερφεστ που αποτελεί ένα πολιτιστικό γεγονός για τη Γερμανία, με εκδηλώσεις που περιλαμβάνουν μουσική, παραδοσιακούς χορούς, ακόμα και παρελάσεις. Σημαντικές επίσης εκδηλώσεις πραγματοποιούνται δημόσια και τα Χριστούγεννα. Συνηθίζεται να πραγματοποιούνται αγορές και υπαίθριες εκδηλώσεις ή εσωτερικές πιο σπάνια, όπου δεν το επιτρέπει ο καιρός. Βέβαια στη Γερμανία είναι πολύ πιο ανθεκτικοί στο κρύο συγκριτικά με τους νότιους λαούς.

Στην Ελλάδα πολλές από τις γιορτές και τις εκδηλώσεις έχουν άμεση σχέση με τη θρησκεία, ενώ κατά κύριο τα έθιμα και οι παραδόσεις πραγματοποιούνται υπαίθρια. Το Πάσχα έχει πολύ πιο μεγάλη σημασία από τα Χριστούγεννα και επίσης σημαντικές γιορτές και αφορμές για δραστηριότητες και πανηγύρια είναι οι απόκριες, ο Δεκαπενταύγουστος, κλπ. Μουσική, χοροί, άφθονο φαγητό και κρασί συνδυάζονται και άλλες δραστηριότητες που πραγματοποιούνται δημόσια μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Στάση απέναντι στους νόμους και τους κανόνες

Είναι αυτονόητο πως στη γερμανική κοινωνία οι κανόνες και η νομοθεσία εφαρμόζονται κατά γράμμα από τους περισσότερους. Θεωρείται και είναι άλλωστε υποχρέωση του καθενός στην κοινωνία, ώστε η λειτουργία της να είναι εύρυθμη. Οι Γερμανοί εκτιμούν απεριόριστα την τάξη και την πειθαρχία και το να σπάνε τους κανόνες είναι σπάνιο και έντονα κατακριτέο. Τα πάντα στη δημόσια διοίκηση και στη δικαιοσύνη είναι απόλυτα διαφανή και αυστηρά, κάτι το οποίο δείχνει τη σημασία του νόμου πού βρίσκεται πάνω από όλους.

Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να πούμε πως ο κόσμος δεν σέβεται τη νομοθεσία, αλλά σίγουρα έχει γενικά μία κάπως πιο χαλαρή και πιο ελαστική προσέγγιση σε συγκεκριμένους κανόνες και νόμους. Οι προσωπικές σχέσεις καταφέρνουν ακόμα μέχρι τις μέρες μας να έχουν επιρροή στη γραφειοκρατία, επιταχύνοντας, επικυρώνοντας ή ακυρώνοντας αποφάσεις και καταστάσεις…