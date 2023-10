Κοινωνία

Βάρη - Εργατικό δυστύχημα: διαμελισμός υπαλλήλου από μηχάνημα

Ο άτυχος άντρας έχασε τη ζωή του με φρικτό τρόπο.

Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Βάρη με θύμα έναν 54χρονο αλλοδαπό.

Ειδικότερα το δυστύχημα σημειώθηκε στην συμβολή Δωδεκανήσων και Προφήτη Ηλία στη Βάρη, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών τοποθέτησης οπτικών ινών, μηχάνημα έργου πέρασε πάνω από φρεάτιο όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν ο άτυχος εργάτης και τον διαμέλισε.

Ο 54χρονος ανασύρθηκε από το φρεάτιο έπειτα από επιχείρηση της Πυροσβεστικής στην οποία συμμετείχαν 10 πυροσβέστες με 3 οχήματα, και μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις στο Ασκληπείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

