Νοσοκομείο “Παπανικολάου”: Στον αέρα… τα τακτικά χειρουργεία

Το ιατρικό προσωπικό με επιστολή του ενημέρωσε από χθες πως είναι αδύνατον να καλυφθούν οι εφημερίες. Τι απαντά η διοίκηση του νοσοκομείου.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Στον αέρα βρίσκονται από σήμερα τα τακτικά χειρουργεία στο νοσοκομείο Παπανικολάου λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων.

Το ιατρικό προσωπικό με επιστολή του προς την διοίκηση του νοσοκομείου ενημέρωσε από εχθές πως είναι αδύνατον να καλυφθούν οι εφημερίες του Οκτωβρίου από τις 25 του μήνα και έτσι από σήμερα αναστέλλονται τα τακτικά πρωινά χειρουργεία όλων των κλινικών και θα εξυπηρετούνται μόνο τα έκτακτα και επείγοντα περιστατικά.

Όπως λένε οι αναισθησιολόγοι από τις 26 οργανικές θέσεις του νοσοκομείου είναι καλυμμένες μόνο οι οκτώ με αποτέλεσμα όσοι εργάζονται καθημερινά να δουλεύουν σε εξαντλητικά ωράρια .

Κύριο μέλημά τους όπως λένε είναι η ασφάλεια των ασθενών και προκειμένου να μην τους θέσουν σε κίνδυνο θα καλύψουν όλες τις εφημερίες όχι όμως και τα πρωινά τακτικά χειρουργεία.

Ο διοικητής του νοσοκομείου, απάντησε στους εργαζόμενους με επιστολή, τονίζοντας πως έχουν υποχρέωση να τηρήσουν το πρόγραμμα των τακτικών χειρουργείων και τους καθιστά υπεύθυνους σε περίπτωση που προκύψει, οποιαδήποτε δυσλειτουργία.

Οι ελλείψεις πάντως σε αναισθησιολόγους, έχουν ως αποτέλεσμα, αρκετοί ασθενείς να περιμένουν ακόμη και μήνες μέχρι να μπορέσουν να χειρουργηθούν.

