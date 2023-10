Κοινωνία

Γλυφάδα: Κλειστή η Ποσειδώνος για την εξουδετέρωση βόμβας από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού εντοπίστηκε η βόμβα. Ποια σημεία της Λεωφόρου θα παραμέινουν κλειστά και ποιες ώρες.

-

Βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου εντοπίστηκε την Τετάρτη στη Γλυφάδα. Έτσι, σήμερα Πέμπτη, από τις 9:30 έως τις 11:30, η παραλιακή λεωφόρος Ποσειδώνος θα είναι κλειστή και στα δύο ρεύματα, ώστε να πραγματοποιηθεί ειδική επιχείρηση από το Τάγμα Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς για την καταστροφή της βόμβας.

Επίσης θα γίνει εκκένωση τεσσάρων πολυκατοικιών, στην οδό Ευρυάλης. Για τους κατοίκους της συγκεκριμένης οδού ζητήθηκε από χθες το βράδυ (25/10) να απομακρύνουν τα οχήματα τους, ενώ έχει ζητηθεί στους κατοίκους από την Αστυνομία σήμερα μέχρι και τις 9:00 η ώρα που θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες εξουδετέρωσης της συγκεκριμένης βόμβας να αποχωρήσουν από τα σπίτια τους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις, σε οδικά τμήματα, περιοχής Δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού – Αργυρούπολης θα πραγματοποιηθούν λόγω πραγματοποίησης ελεγχόμενης έκρηξης για την εξουδετέρωση πυρομαχικών παλαιού τύπου.

Ειδικότερα θα γίνει:

Σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, την Πέμπτη 26/10/2023 κατά τις ώρες 30΄έως 11.30΄, στα κατωτέρω οδικά τμήματα:

Λ. Ποσειδώνος στο τμήμα της από το ύψος της Πλ. Βεργωτή έως τη συμβολή της με την Λ. Αλίμου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Ευρυάλης καθ΄ όλο το μήκος της.

Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων κατά μήκος της οδού Ευρυάλης από την Τετάρτη 25/10/2023 και ώρα 21.00΄έως την Πέμπτη 26/10/2023 και ώρα 11.30΄.

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, παρακαλούνται οι οδηγοί να επιλέξουν ως εναλλακτικές διαδρομές την κίνησή τους μέσω της Λ. Βουλιαγμένης και/ή λοιπών δημοτικών οδών των Δήμων Γλυφάδας και Ελληνικού – Αργυρούπολης και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Ιστιοφόρο χτύπησε στη Γέφυρα του Ευρίπου (εικόνες)

ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί από επιθέσεις ενόπλου (εικόνες)

Καιρός: Πέμπτη με λασποβροχές και υγρασία