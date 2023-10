Αθλητικά

Champions League: Νίκη η Μπατσελόνα, στην κορυφή η Φέγενορντ

Με σβηστές μηχανές πριν το clasico της Ισπανίας, η Μπαρτσελόνα επικράτησε της Σαχτάρ στη Βαρκελώνη, ενώ η Φέγενορντ έκανε... πάρτι απέναντι στη Λάτσιο.

Η Μπαρτσελόνα έκανε το 3Χ3 στον 8ο όμιλο (2-1 την Σαχτάρ) και βρίσκεται, πλέον, «αγκαλιά» με την πρόκριση στα νοκ άουτ του Champions League, ενώ το «κανόνι» της Φέγενορντ, Σαντιάγκο Χιμένες, «χτύπησε» και την Λάτσιο με δύο γκολ στο τελικό 3-1, που φέρνει τους Ολλανδούς σε θέση ισχύος για την φάση των «16».

Τρία 24ωρα πριν από το πρώτο clasico με την Ρεάλ (28/10, 17:15), η Μπαρτσελόνα έκανε τα εύκολα δύσκολα, αλλά τελικά διατήρησε το απόλυτο νικών, επικρατώντας με 2-1 της Σαχτάρ Ντόνετσκ, η οποία ηττήθηκε για δεύτερη φορά, μετά την αναμέτρηση της πρεμιέρας από την Πόρτο.

Πρωταγωνιστές των «μπλαουγκράνα», η εστία των οποίων παραβιάστηκε για πρώτη φορά στη διοργάνωση (8-1), ήταν ο Φεράν Τόρες και Φερμίν Λόπεθ. Από ασίστ του δεύτερου στο 28΄ ο πρώτος άνοιξε το σκορ, ενώ στο 36΄ αντιστράφηκαν οι ρόλοι κι από την πάσα του σκόρερ του 1-0 ήρθε το δεύτερο γκολ από τον 20χρονο επιθετικό, που εντάχθηκε στα τμήματα υποδομών σε ηλικία 13 ετών και επτά χρόνια μετά σκόραρε για πρώτη φορά στην κορυφαία διοργάνωση του κόσμου σε επίπεδο συλλόγων.

Η Φέγενορντ στηρίχθηκε στη δυναμική που παίρνει από την έδρα της (Ντε Κάιπ) και βάζοντας τις βάσεις από το πρώτο μέρος επικράτησε με το άνετο 3-1 της Λάτσιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του 5ου ομίλου του Champions League.

Οι πρωταθλητές Ολλανδίας επιβεβαίωσαν για 16η φορά σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ότι στο Ρότερνταμ είναι πολύ δύσκολο να ηττηθούν. Με τη σημερινή «τριάρα» επί των «Λατσιάλι», έφτασαν τις 2 νίκες στο γκρουπ και προς το παρόν απολαμβάνουν τη «μοναξιά της κορυφής» (η Ατλέτικο δοκιμάζεται στις 22:00 στη Σκωτία με τη Σέλτικ), ενώ διατήρησαν το αήττητο εντός έδρας στα τελευταία 16 ευρωπαϊκά ματς που έδωσαν με 14 νίκες και 2 ισοπαλίες.

Η ιταλική ομάδα προερχόταν από αήττητο σερί 8 αγώνων σε φάση ομίλων του Champions League (3 νίκες - 5 ισοπαλίες), ωστόσο, δεν κατάφερε απόψε να το επεκτείνει στο «Ντε Κάιπ», γνωρίζοντας την πρώτη της ήττα στον όμιλο.

«Υπεύθυνος» γι΄ αυτό σε μεγάλο βαθμό ήταν ο Μεξικανός κορυφαίος σκόρερ της Φέγενορντ, Σαντιάγκο Τόμας Χιμένες, ο οποίος με δύο γκολ «άνοιξε λογαριασμό» στο Champions League.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων και οι βαθμολογίες του Champions League 2023/24:

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Γαλατασαράι-Μπάγερν Μονάχου 1-3

(30΄ πέν. Ικάρντι - 8΄ Κομάν, 73΄ Κέιν, 79΄ Μουσιάλα)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Κοπεγχάγη 1-0

(72΄ Μαγκουάιρ)

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Σεβίλη-Άρσεναλ 1-2

(58΄ Γκούντελι - 45΄+4΄ Μαρτινέλι, 53΄ Γκαμπριέλ Ζεσούς)

Λανς-Αϊντχόφεν 1-1

(65΄ Ουαχί - 55΄ Μπακαγιόκο)

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπράγκα-Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

(63΄ Ντζαλό - 16΄ Ροντρίγο, 61΄ Μπέλινχαμ)

Ουνιόν Βερολίνου-Νάπολι 0-1

(65΄ Ρασπαντόρι)

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ίντερ-Σάλτσμπουργκ 2-1

(19΄ Σάντσες, 64΄ πέν. Τσαλχάνογλου - 57΄ Γκλουκ)

Μπενφίκα-Σοσιεδάδ 0-1

(63΄ Μέντες)

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Φέγενορντ-Λάτσιο 3-1

(31΄, 74΄ Χιμένες, 45΄+2 Ζερούκι - 83΄ πεν. Πέδρο)

Σέλτικ-Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Παρί Σεν Ζερμέν-Μίλαν 22:00

Νιούκαστλ-Ντόρτμουντ 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Λειψία-Ερυθρός Αστέρας 22:00

Γιουνγκ Μπόις-Μάντσεστερ Σίτι 22:00

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπαρτσελόνα-Σαχτάρ Ντόνετσκ 2-1

(28΄ Τόρες, 36΄ Λόπεθ - 62΄ Σουντάκοφ)

Αντβέρπ-Πόρτο 22:00