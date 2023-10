Ρωσία: Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος με άσκηση για πυρηνική επίθεση

Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης

(εικόνα αρχείου)

Με επιτυχία δοκιμάστηκε η ικανότητα της Ρωσίας, να προκαλέσει μαζικό πυρηνικό πλήγμα – από ξηράς, αέρος και θαλάσσης – ως απάντηση σε ενδεχόμενη επίθεση εναντίον της, αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Κρεμλίνου.

«Δοκιμαστικές εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων και πυραύλων κρουζ πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια εκπαιδευτικής άσκησης», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η κρατική τηλεόραση έδειξε τον υπουργό Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού να συνομιλεί με τον πρόεδρο Πούτιν για την άσκηση.

Η ανακοίνωση του Κρεμλίνου αναφέρει ότι ένας διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Yars εκτοξεύτηκε από πεδίο δοκιμών στη ρωσική Άπω Ανατολή, ότι ένα πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εκτόξευσε έναν βαλλιστικό πύραυλο από τη Θάλασσα της Βαλτικής και ότι στρατηγικά βομβαρδιστικά αεροσκάφη Tu-95MS εκτόξευσαν πυραύλους κρουζ.

