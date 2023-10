Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στον Κορινθιακό

Πρωινή "επίσκεψη" του Εγκέλαδου στον Κορινθιακό Κόλπο. Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμός σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης στον Κορινθιακό Κόλπο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο η δόνηση σημειώθηκε στις 07:27 και είχε μέγεθος 3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 13 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του Ξυλοκάστρου και το εστιακό βάθος στα 12,6 χιλιόμετρα.

