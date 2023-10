Πολιτική

Βασιλίσσης Όλγας: Συνεχίζεται η κόντρα Δούκα - Μπακογιάννη

Πώς οι δηλώσεις της Υπουργού Πολιτισμού ματαιώνουν τα σχέδια Δούκα για επάνοδο στην κυκλοφορία και ποιες οι ευθύνες Μπακογιάννη.

Συνεχείς ανατροπές καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες αναφορικά με την τύχη της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Αθήνας, η οποία εξελίσσεται σταδιακά σε μετεκλογικό μήλον της έριδος μεταξύ του απερχόμενου Δημάρχου Αθηναίων Κώστα Μπακογιάννη και του νεοεκλεγέντος Χάρη Δούκα.

Την Τετάρτη η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη μιλώντας σε εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού ΣΚΑΪ δήλωσε ότι η απόφαση για το δρόμο αυτό είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το οποίο έχει δρομολογήσει ανασκαφή εκεί ήδη από το 2000, και ότι ως εκ τούτου η λεωφόρος δεν πρόκειται να παραδοθεί στην κυκλοφορία όπως είχε εξαγγείλει προεκλογικά ο νικητής των εκλογών κ. Δούκας. Η κ. Μενδώνη ανέφερε μάλιστα ότι ήδη στις λίγες εργασίες που είχαν κατά καιρούς πραγματοποιηθεί εκεί, είχαν διακριθεί ίχνη από ανώτερα τμήματα ρωμαϊκής έπαυλης.

Άμεση ήταν την Πέμπτη η αντίδραση του κ. Δούκα ο οποίος με ανακοίνωσή του ρωτά τη δημοτική αρχή Μπακογιάννη, γιατί το έργο της πεζοδρόμησης της οδού προχώρησε τόσο καιρό με διάθεση δημοσίων δαπανών, ενώ ήταν ο Δήμος δύνατο και όφειλε, να γνωρίζει το «αρχαιολογικό μέλλον» του κεντρικού αυτού δρόμου. Ο κ. Δούκας στην ανακοίνωσή του επισημαίνει:

"Από τις χθεσινές δηλώσεις της Υπουργού Πολιτισμού και την αναλυτική ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού ενημερωθήκαμε για την ύπαρξη ιδιαίτερης σημασίας αρχαιολογικών ευρημάτων, κατά μήκος της Βασιλίσσης Όλγας, τα οποία απαιτούν αρχαιολογικές ανασκαφές.

Τίθενται επομένως τα εξής μείζονα ερωτήματα:

Γιατί ενώ επί 3 χρόνια η Βασιλίσσης Όλγας παραμένει κλειστή, μόλις χθες έγινε ενημέρωση για την αξία των αρχαιολογικών ανασκαφών;

Έχουν ληφθεί υπόψη αυτά τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα στις ήδη ανατεθειμένες μελέτες και εργολαβίες της απερχόμενης δημοτικής αρχής;

Πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει κλειστή η Βασιλίσσης Όλγας για την ανάδειξη των ευρημάτων;

Πώς θα προχωρήσουν υπό αυτές τις συνθήκες τα σχέδια για την πεζοδρόμηση της Βασιλίσσης Όλγας;

Ποιο είναι το κόστος του έργου έως τώρα;

Γνώριζε για την ύπαρξη των αρχαιολογικών ευρημάτων ο διευθύνων σύμβουλος της «Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε.», ο οποίος σε δήλωσή του σήμερα στον Ελεύθερο Τύπο ισχυρίζεται ότι «το έργο της ανάπλασης της Βασ. Όλγας υπολογίζεται ότι θα ολοκληρωθεί έως τις αρχές του 2024 ;

Τα ερωτήματα αυτά πρέπει να απαντηθούν δημόσια και ξεκάθαρα από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Όλοι οι Αθηναίοι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν".

