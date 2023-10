Κοινωνία

Missing Alert: Τέλος στην αγωνία για 37χρονη

Πού και πώς εντοπίστηκε σώα και ασφαλής, πώς βοήθησε στην εύρεσή της η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού".

Αίσιο τέλος δόθηκε στην περιπέτεια της εξαφάνισης της 37χρονης Σαρίνα, η οποία είχε χαθεί από τον Πειραιά.

Η ανακοίνωση από "Το Χαμόγελο του Παιδιού":

“Η περιπέτεια της Σαρίνα (ον.) Γεωργίεβα (επ.), 37 ετών, έληξε την Πέμπτη 26 Οκτωβρίου, δίνοντας τέλος στην αγωνία των δικών της ανθρώπων που την αναζητούσαν. Συγκεκριμένα, η Σαρίνα εντοπίστηκε από οικείο της πρόσωπο, το οποίο κάλεσε στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες-1017», και πάλι απομακρύνθηκε. Το Χαμόγελο του Παιδιού ενημέρωσε τις αρμόδιες Αρχές, και κατόπιν αστυνομικών ερευνών, η γυναίκα εντοπίστηκε και πάλι στην περιοχή του Πειραιά. Είναι καλά στην υγεία της και λαμβάνει την φροντίδα που χρειάζεται. Σημαντική κρίθηκε, επιπλέον, η κινητοποίηση ευαισθητοποιημένων πολιτών, οι οποίοι επικοινώνησαν με την «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017» μεταφέροντας πληροφορίες που αφορούσαν σε πιθανά σημεία, στα οποία εθεάθη η ενήλικη. Άμεσα, για την εξαφάνισή της Σαρίνα κινητοποιήθηκε η ειδική Εθελοντική Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» μαζί με τη συνδρομή Ψυχολόγων του Χαμόγελου του Παιδιού. Να σημειωθεί ότι για τις πληροφορίες που ήρθαν από πολίτες και αφορούσαν σε πιθανά σημεία εντοπισμού της ενήλικης, ενημερώθηκαν άμεσα οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές. «To Χαμόγελο του Παιδιού» θα βρίσκεται κοντά στην Σαρίνα και την οικογένεια της για ο,τιδήποτε χρειαστεί”.

