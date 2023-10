Αθλητικά

Super League: Ολοκληρώθηκε η απολογία του Ολυμπιακού - Πότε θα βγει η απόφαση για το ντέρμπι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε αναμένεται η απόφαση για το ντέρμπι μεταξύ Ολυμπιακού - Παναθηναικού που διακόπηκε.

-

Ολοκληρώθηκε ύστερα από τέσσερις ώρες η απολογία της ΠΑΕ Ολυμπιακός στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό όργανο της Σούπερ Λίγκας για τη διακοπή του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έκανε κύρια παρέμβαση ζητώντας τιμωρία των «ερυθρόλευκων».

Η δικαστής, Αντιγόνη Σταμολέκα, έδωσε διορία έως το μεσημέρι της Παρασκευής (27/10, 13:00) για την κατάθεση των υπομνημάτων, ενώ η απόφαση αναμένεται ως το Σάββατο, 28 Οκτωβρίου.

Μετά την πολύωρη ακροαματική διαδικασία, στην τελική αγόρευσή της η νομική ομάδα του Ολυμπιακού αιτήθηκε τη συνέχιση του αγώνα από το σημείο της διακοπής, ενώ αμφισβήτησε την εγκυρότητα της συμπληρωματικής έκθεσης του διαιτητή του αγώνα, του Ιταλού Φάμπιο Μαρέσκα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκίδα: Ιστιοφόρο χτύπησε στη Γέφυρα του Ευρίπου (εικόνες)

Αχαΐα: Εισαγγελική παρέμβαση για τα δυο νεκρά βρέφη

Μητσοτάκης: Η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση - Επικοινωνία με τον Αμπάς