Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ’ όλα”: πόνος στην έμμηνο ρύση και ο ύπνος στον καναπέ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλούσια και εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είναι η θεματολογία της εκπομπής υγείας και ευεξίας του ΑΝΤ1, με την Φωτεινή Γεωργίου.

-

Το «Υγεία πάνω απ’ όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου, κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ΑΝΤ1, βάζει την υγεία μας σε πρωταγωνιστικό ρόλο.

Η Φωτεινή Γεωργίου, για 12η χρονιά, αναδεικνύει και παρουσιάζει θέματα που αφορούν στη σωματική και ψυχική μας υγεία με κύριο στόχο την ευζωία, μέσα από την πρόληψη και τη σωστή αντιμετώπιση σωματικών παθήσεων και ψυχικών διαταραχών. Με τη συμβολή κορυφαίων ειδικών παρουσιάζονται όλα τα τελευταία ερευνητικά δεδομένα και οι ιατρικές εξελίξεις σε παγκόσμια κλίμακα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

- Ανωμαλίες και πόνος στην περίοδο; Ποια είναι η σωστή αντιμετώπιση;

- Φυτικά εναλλακτικά κρέατος για όσους θέλουν να μειώσουν την κατανάλωσή του.

- Πώς τα πρεβιοτικά κόβουν την όρεξη και χάνουμε κιλά;

- ΕΝΟΤΗΤΑ ΥΓΕΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ: Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών για τα κατοικίδιά μας από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 14:00

- Τα αμελητέα συμπτώματα που υποτιμούμε και «δείχνουν» βλάβες των αγγείων.

- Πόσο επηρεάζει τη ζωή μας ο ύπνος στον καναπέ;

- Με πόσα βήματα ισοδυναμούν οι καθημερινές δραστηριότητές μας;

- ΥΓΕΙΑ & ΖΩΑ: Καταρρίπτουμε μύθους για το τοξόπλασμα στη γάτα.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 14:00 στον ANT1.

#YgeiaPanwApOla

Δείτε το trailer:

Συντελεστές:

Παρουσίαση –Αρχισυνταξία : Φωτεινή Γεωργίου

Σκηνοθεσία: Αλεξάνδρα Ζυγούρα

Δημοσιογραφική επιμέλεια – Control: Φαίη Χρυσοχόου

Οργάνωση παραγωγής: Φραγκίσκος Διακόπουλος

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: “ΖΕΥΣ” και Spitfire “έσκισαν” τον ουρανό - Πέταξαν πάνω από τη μαθητική παρέλαση (εικόνες)

Γιώργος Γραμματικάκης: θλίψη στο “τελευταίο αντίο” (εικόνες)

Γάζα - IDF: Κάτω από νοσοκομείο τα κεντρικά της Χαμάς (εικόνες)